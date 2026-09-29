Am 1. Oktober 2026 von 19:00 bis 21:30 Uhr findet wieder ein schamanischer Stammtisch statt.

Was spürst du eigentlich in deinem Körper, wenn Energie in Bewegung kommt?

Diesmal geht es um Chakren und Energie – aber nicht als trockene Theorie. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, Erfahrungen teilen und schauen:

✨ Was bedeuten Chakren für dich?

✨ Wie nimmst du Energie in deinem Körper wahr?

✨ Welche Erfahrungen hast du mit Chakrenarbeit gemacht?

✨ Was hilft dir, deine Energie wahrzunehmen, zu stärken oder wieder ins Fließen zu bringen?

✨ Und welche Methoden oder Übungen hast du für dich entdeckt?

Vielleicht hast du schon lange mit Energiearbeit zu tun. Vielleicht bist du gerade erst neugierig geworden. Beides ist willkommen.

Es geht nicht darum, die eine richtige Sichtweise zu finden, sondern um Austausch, persönliche Erfahrungen und unterschiedliche Perspektiven.

🗓️ Donnerstag, 1. Oktober 2026

⏰ 19:00–21:30 Uhr

📍 HugenKamp 88, 45141 Essen

☕ Wenn ein schamanischer Stammtisch stattfindet, kannst du dirgerne etwas zu trinken und, wenn du magst, eine Kleinigkeit zum Snacken mitbringen. Dann wird es noch gemütlicher.

Ich freue mich auf einen offenen, lebendigen und vielleicht auch überraschenden Abend mit euch. 🌙🌿

Herzliche Grüße

Sibylle