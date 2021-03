Frequenzen, die Dich und Deine Familie begleiten

Ich bin Claudia Hirrle, Therapeutin und (Online-)Coachin für Frauen in Sinn- und Lebenskrisen. Außerdem bin ich Sängerin, Künstlerin und Mama von drei Kindern.

Ich liebe die Arbeit mit Energie und Schwingung. In vielen meiner Methoden im Coaching und der Therapie geht es darum. Ich nutze Energien, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dies geschieht durch Klopfen, Arbeit mit Magneten, Malen, Singen und Gespräch. Ich nutze Frequenzen auch privat.

Seit September 2020 bin ich im Besitz eines Healy‘s. Dieses kleine Gerät begleitet mich und meine Familie seitdem manchmal mehrmals pro Woche oder in unregelmäßigen Abständen mehrmals pro Monat.

Es ist ein kleines, leichtes Gerät. Es ist am Körper tragbar. Der Healy enthält verschiedene Programmen für Seele, Geist und Körper. Er wirkt unterstützend und regulierend auf den Organismus.

Diese Programme sind über das Handy per app erreichbar, werden auf den Healy übertragen und los geht es: Du sitzt, liegst oder machst ganz normal Deine Arbeit weiter und lässt den Healy für Dich arbeiten.

Erfahrungen

Ich möchte hier meine Erfahrungen und die meiner 18- Jährigen Tochter teilen, um einen Einblick in das Wirkspektrum des Healy‘s zu geben.

Ich hatte die letzten Wochen immer mal wieder Fußschmerzen, aufgrund einer Plantarfaszitis , so dass ich tagelang nicht auftreten konnte ohne Schmerzen zu haben. Mit dem Release-Programm des GoldZyklus des Healy habe ich die Schmerzen nach 3 Anwendungen weg und kann nun wieder schmerzlos auftreten . Und wann immer der Schmerz wieder auftritt, lege ich den Healy an und es wird sofort besser. Auch zur Entspannung nutze ich den Healy, um nach einer anstrengenden Woche im Homeschooling und Homeoffice mit 3 Kindern gestärkt in die neue Woche zu gehen. Es gibt soviele Programme, dass für jede Beschwerde sicher ein passendes Programm gefunden werden und auch Dir helfen kann, mehr Entspannung, mehr Ruhe und weniger Schmerzen zu haben.

Meine Tochter hat den Healy seit Dezember angewendet für ihre Menstruationsbeschwerden und geht nun entspannt mit ihren Tagen um, da sie keine Angst mehr vor starken Schmerzen und emotionalen Belastungen hat – alles fühlt sich für sie leichter an. Hier kommt sie selbst nochmal zu Wort:

„ Ich benutze den Healy seit vier Monaten konstant, in wöchentlichen Abschnitten.“

„ Hauptsächlich für akute Probleme wie plötzliches Krank werden, Zahnschmerzen und Periodenschmerzen. Besonders bei Schmerzen aller Art zeigt die Anwendung bei mir Wirkung, nach wenigen Minuten bis zu maximal einer Stunde tritt Linderung ein, bei mehrfacher Nutzung des Programms sogar fast Schmerzlosigkeit. Manche Programme spüre ich mehr, andere weniger. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würden meine Handgelenke aufwachen, es kribbelt und ziept. Das ist nicht unangenehm und geht nach ein wenig Zeit wieder verloren – kann aber schmerzhaft sein, wenn man eine zu hohe Prozentzahl eingestellt hat, also einfach wieder runter stellen! Die Kabel lassen sich gut unter der Kleidung verstecken, und das Gerät an sich ist klein genug für die Hosentasche oder an die Hose klemmen. Es gibt eine große Auswahl an Programmen für viele Bereiche, jede Person findet etwas. Ich kann Healy auf jeden Fall empfehlen!“ (Viola Su Hirrle,18)

Nach mehreren Monaten der Testphase kann ich mit Überzeugung sagen: der Healy ist ein wunderbare Unterstützungfür jede Familie, jede Frau und Mutter: Du kannst damit schnell und unabhängig etwas für das Wohlbefinden Deiner Familienmitglieder

erwirken.

Es ist ein medizinisch zugelassenes Gerät zur Unterstützung bei Depressionen, Ängsten und chronischen Schmerzen (Fibromyalgie) und arbeitet mit Feinstromfrequenzen, ähnlich der Bioresonanztherapie. Individuell auf Dich abgestimmt, einfach zu handhaben und überall anwendbar. Du hast Dein eigenes Selbsthilfetool bei Dir – und brauchst dazu nur den Healy und Dein Handy.

Gerade jetzt ist es umso wichtiger, Dich unabhängiger von der Hilfe anderer zu machen, für Deine Familie nach Deinen Bedürfnissen für Gesundheit und Wohl zu sorgen.

Aktion

Seit dem 1. Februar 2021 um 00:00 Uhr MEZ bis 30. April 2021 um 24:00 Uhr gelten im Healy-Shop die nachfolgenden Preisregelungen. Ein Promo-Code ist nicht erforderlich. Kaufe die höhere Edition und bezahle die niedrigere!

Es gibt drei Ausführungen des Healy:

Holistic Health zum Preis eines Healy Gold

Holistic Health Plus zum Preis eines Healy Holistic Health

Resonance zum Preis eines Healy Holistic Health Plus

https://www.healy.shop/de/partner/?partnername=ClaudiaHirrle

Bei Fragen melde Dich gerne

Deine Claudia , SinnEntfalterin vonPraxis PAN

www.sinnentfalterin.de/kontakt/

Auch interessant: https://taomagazin.de/ganzheitliches-wohlbefinden-fuer-die-familie/