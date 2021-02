Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Fische. Menschen mit dieser Betonung haben ein gutes Gespür für die Dinge, die nicht greifbar sind. Oft sind es Künstlerseelen oder sie arbeiten in einem sozialen Bereich. Fische betonte Menschen sind auch in spiritueller Hinsicht sehr begabt. Sie arbeiten oft als Heiler. Ihre Phantasie ist sehr ausgeprägt.

Das macht die Fische anfällig für Träumerei.

Es gelingt nicht immer, bei einer starken Fische-Betonung die Realität und Alltagsroutine zu ertragen. Das macht dieses Zeichen anfällig für Süchte aller Art. In den nächsten Wochen wird dieses Zeichen durch die Sonne, Merkur und den Planeten Venus betont, das färbt unseren Umgang mit unserer Umgebung. Wir werden feinfühliger und romantisch, es kann zu schönen Momenten kommen mit Menschen die Ihnen am Herzen liegen. Der März wird ein spannender Monat, er bringt uns Aufbruchstimmung und die Lust neue Wege zu gehen. Die Wassermann Qualität bleibt uns weiterhin erhalten und sorgt immer wieder für Überraschungen.

Um den 5. März gibt es eine wunderbare Konjunktion zwischen Jupiter und Merkur, diese lässt großartige Ideen entstehen. Am 4. März wandert der Energieplanet Mars in das leichte und freudvolle Zeichen Zwilling. Das könnte nach dieser schwierigen und belastenden Zeit für heilvolle Erfahrung im Alltag sorgen. Fangen wir wieder an das Leben zu genießen ! Nun steht auch der strenge Saturn in einem freundlichen Trigon zu Mars, das macht auch Saturn geneigt seine Pforte zu öffnen um wieder mehr Freude und Leichtigkeit in die Welt zu bringen.

Wenn es sich trotz der leichten und lichtvollen Konstellationen, in Ihrem Leben noch schwer und etwas zäh anfühlt, dann kämpfen noch die alten Strukturen mit den neuen und wollen noch nicht losgelassen werden. Diese Thema wird durch die Konstellation von Uranus und Saturn das ganze Jahr zu spüren sein.

Ganz gleich wie viel Zeit Sie brauchen, in diesem Jahr werden Sie es schaffen grundsätzliche Dinge in Ihrem Leben, die sich schon lange nicht mehr gut anfühlen zu verändern.

Was gilt es zu tun

Mitte März schenkt uns der Kosmos eine wunderbare Auszeit. Sonne, Mond, Venus und Neptun verschmelzen mit einander. Schwingen Sie mit, mit dem Fluss des Lebens. Hingabe heißt jetzt das Zauberwort, versuchen sie erst gar nicht die Dinge die geschehen, zu verstehen.

Kommunikation

Was treibt der redselige Merkur in diesem Monat ? Er ist wieder direkt läufig und bis zum 15.03. im Zeichen Wassermann, dort ist er seinem Element und sorgt für gute Laune. Aber aufgepasst, direkt Anfang März gibt es ein Quadrat zu Lilith und die Kommunikation wird gnadenlos! Ab dem 15. März wandert Merkur in das gefühlvolle Fische Zeichen. Jetzt verstehen wir uns auch ohne Worte.

Liebe und Partnerschaft

Ein spannender und prickelnder Monat für die Liebe, es geht direkt in den ersten Märztagen los. Venus Sextil mit Uranus, dann folgt ein Aspekt mit Lilith und dem Planeten Neptun, Venus hat diesen Monat viel zu tun und kommt aus der Aufregung gar nicht mehr raus. Die Überschrift könnte lauten Liebe, Leidenschaft und Romantik pur. Versuchen Sie von dieser wunderbaren Kombination so viel wie möglich abzubekommen.

Neumond am 13, März in den Fischen

Ein wunderbarer, romantischer Neumond, es braucht nicht viel, schwingen Sie einfach mit, es können sich jetzt phantastische Dinge ergeben wovon sie schon immer geträumt haben. Besonders in der Liebe!

Vollmond am 28.03. in der Waage

Passen Sie gut auf sich auf, versuchen Sie in Balance zu bleiben auch wenn man sie herausfordert. Sonne, Venus und Chiron im streitlustigen Widder stehen in Opposition zum verletzlichen Vollmond!

Lieber Leserin und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden, seien Sie auf den Frühlingsmonat März gespannt und genießen Sie die neue Leichtigkeit und Lebensfreude die wieder erwacht.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert.

