Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Stier. Diese Konstellation wird uns Ruhe und Frieden bringen. Menschen mit dieser Betonung sind gut geerdet und ruhen in sich. Sie haben meist einen guten Bezug zu ihrem Körper. Sie haben die Gabe mit Ruhe und viel Geduld positiv auf ihre Umgebung einzuwirken.

Die Schattenseite dieses Zeichens ist, dass sie dazu neigen, sehr lange an alten Strukturen festzuhalten. Das macht sie etwas unbeweglich für Neues in ihrem Leben. Wichtig für dieses Tierkreiszeichen ist die Natur und der eigene Garten. Das bringt dieses Zeichen immer wieder in den Frieden.

Was bringt uns der Wonnemonat Mai?

Fangen wir mit der schönen Energie an, die dieser Monat für uns bereit hält. Die Planeten Venus und Merkur wandern beide gemeinsam in das Zeichen Zwilling. Das bringt uns die ersehnte Leichtigkeit. Möglich wäre, dass wir wieder geselliger leben dürfen und mehr Kontakt möglich wird. Der Mars im Krebs steht für mitfühlendes Verhalten in der Gesellschaft. Dieser Mars ist hilfsbereit und sorgt gerne für andere. Diese Tendenz werden wir zu spüren bekommen.

Eine interessante Betonung, die noch bis August zu spüren ist, beschert uns der Planet Saturn im Zeichen Wassermann. Jetzt könnte sich für die gesamte Menschheit ein Lösungsweg finden lassen. Eine ausbalancierte Mischung aus Selbstwertschätzung und Bescheidenheit wäre jetzt möglich.

Was gehört wirklich zu uns und was sind unsere Ego-Anteile?

Wenn wir danach schauen könnte, dies der Schlüssel zur Auflösung vieler Anhaftungen in unserem Leben sein. So erleben wir eine neue Freiheit im Inneren.

Was gilt es zu tun

Versuchen wir, in der nächsten Zeit mit dem Kosmos mitzuschwingen, so bleiben wir gut geerdet und mit uns selbst verbunden. Meditieren Sie und laufen langsam und in Ruhe durch den Wald. So kommen Sie gut durch diese Zeit.

Kommunikation

Was macht der redselige Merkur in dieser Zeit? Die ersten Tage im Stier macht er eine Pause und ruht sich aus. Dann aber kommt er in seinem Zeichen Zwilling so richtig in Fahrt und hört nicht mehr auf, zu reden.

Liebe und Partnerschaft

Ende Mai wird es leidenschaftlich. Die ersten zwei Wochen sind in der Liebe heiter und unverbindlich. Aber dann geht es mit der Venus / Lilith-Konstellation zur Sache. Machen sie kein Drama daraus.

Neumond im Stier am 11. Mai

Dieser Neumond ist friedlich. Er sorgt dennoch mit Uranus im Gepäck für Überraschungen. Lassen sie die Überraschung zu.

Vollmond im Schützen am 26. Mai

Dies wird ein fröhlicher Vollmond. Er ist gesellig und kann auch tolerant sein. Nutzen Sie die positive Energie für schöne Dinge in Ihrem Leben.

Liebe Leserin und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen von Herzen einen schönen Wonnemonat. Denießen Sie die neu erwachte Natur in vollen Zügen.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Iris Kirsch ist auch hier zu finden: https://www.instagram.com/trigonastrologie/