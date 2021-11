Liebe Leserin und Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Skorpion, das Zeichen der Transformation, Tiefe und Regeneration. Menschen mit dieser Betonung schauen dahin, wo andere wegschauen, die Tabu-Themen der Gesellschaft übernimmt der Skorpion, er ist sehr willensstark und Leistungsfähig. Menschen die er einmal in sein Herz geschlossen hat, bleiben ein Leben lang dort.

Was geschieht in diesem Monat? Womit müssen wir rechnen?

Ein angenehmer Start in den Monat beschert uns das Merkur-/Jupiter-Trigon, dies sorgt für eine charmante Kommunikation. Allerdings sorgt der Pluto-Einfluss dafür, dass wir bei der Wahrheit bleiben und uns trauen, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Es ist eine gute Zeit, um über neue Projekte nachzudenken und gemeinsam mit anderen gute Lösungen zu finden. Ab dem 5. November kommt viel Schwung in Ihre aktuelle Situation, Uranus in Opposition zur Sonne macht es möglich, aus alten Strukturen endgültig auszusteigen. Mit einem schönen Trigon des Planeten Neptun zur Sonne und einige Tage später zum Merkur, kommen wir alle zusammen in eine mitfühlende Schwingung zu unserer Umwelt. Diese Erlebnisse, die wir dann mit anderen Menschen erfahren, kann unsere Herzen öffnen und heilen.

Was gilt es zu tun

Seien Sie vorsichtig! Vom 9. bis zum 12. November gibt es ein Saturn-/Mars-Quadrat, in dieser Zeit kann es in Ihrem Alltag zu Hindernissen und viel Widerstand kommen. Bleiben Sie ruhig und gelassen, dann kommen Sie gut aus der Situation wieder heraus.

Kommunikation

Der redselige Merkur hält sich in diesem Monat in drei sehr unterschiedlichen Zeichen auf, das färbt die Art und Weise der Kommunikation. An den ersten Tagen, mit Merkur in der Waage, lieben wir es, anderen Menschen Komplimente zu machen. Ab dem 6. November wird die Kommunikation mit Merkur im Skorpion tiefgründiger. Ab dem 25. November darf dann laut gelacht werden, denn Merkur wechselt in den Schützen.

Liebe und Partnerschaft

Es gibt ab dem 5. November mit Venus im Steinbock und Mars im Skorpion eine ernsthafte Seite in Sachen Liebe. Ab dem 15. bis zum 20. November besteht die Gefahr, dass alte Wunden aufreißen, seien Sie vorsichtig und passen Sie gut auf sich auf. Mehr Leichtigkeit und Flirt-Stimmung kommt dann wieder in unser Leben, mit einem schönen Trigon von Uranus zur Venus vom 17. bis zum 21. November.

Neumond am 4. November im Skorpion

Jetzt kann es zu einem rasanten Neustart mit erhellenden Einsichten in Ihrem Leben kommen. Halten Sie inne und denken darüber nach.

Vollmond am 19. November im Stier

Jetzt ist es wichtig, dass Sie sich sicher und wohl fühlen, achten Sie auf Ihre körperlichen Bedürfnisse.

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden, ich wünsche Ihnen einen besinnlichen November Monat, nehmen Sie sich Zeit hin und wieder eine Kerze anzuzünden um einige Minuten die Augen zu schließen, um nach innen zu hören, dann kommen sie gut durch diese Zeit.

Herzlichst, Iris Kirsch

