Liebe Leserin und Leser,

nun ist die strahlende Sonne im Zeichen Waage. Menschen mit dieser Betonung, sei es durch persönliche Planeten oder dem Aszendenten, sind oft sehr ausgeglichene und harmoniebedürftige Menschen. Die Venus-betonte Waage ist ein Schöngeist, sie liebt es, ihr zu Hause zu verschönern mit einer geschmackvollen Dekoration. Eine Waage will schön sein und legt Wert auf elegante Kleidung. Aber auch auf Kunstausstellungen ist sie oft zu sehen. Was sie gar nicht mag sind handfeste Konflikte. Dann läuft ihr diplomatisches Geschick auf Hochtouren und oft gelingt es ihr, wieder Harmonie herzustellen.

Was erwartet uns in diesem Monat?

Gleich zu Anfang Oktober stehen sich Chiron, der verwundete Heiler, und der energievolle Mars in der Waage gegenüber. Jetzt werden unsere Schwachpunkte angegriffen. Möglich ist auch, dass wir den Finger in die Wunde anderer Menschen legem. Wir sollten in diesen Tagen vorsichtig miteinander umgehen. Reichen Sie den anderen die Hand, um zu schlichten. Die Bereitschaft zur Vergebung kann jetzt viel Gutes geschehen lassen.

Um den 09. Oktober herum kommt es zu einer Planetenballung in der Waage. Sonne, Mars und Merkur befinden sich in diesem Zeichen und sind sich sehr nahe. Es ist gut, sich an diesem Wochenende mit schönen Dingen zu beschäftigen. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Freunde oder Ihre Partnerschaft. Jupiter, der Glücksplanet, und Merkur werden beide am 18. Oktober wieder direktläufig. Jetzt können wir uns wieder auf das Kommende konzentrieren. Mit dieser Konstellation ist nur Gutes zu erwarten. Das stabile Trigon von Saturn zum aufsteigenden Mondknoten können wir in den nächsten Tagen gut gebrauchen. Bis zum 10. Oktober unterstützt uns diese Konstellation im privaten Bereich und auch im Weltgeschehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eine sachliche und klare Haltung einzunehmen. Genau das können wir jetzt, nach den Unruhen in der Vergangenheit, alle gebrauchen.

Was gilt es zu tun

Ab dem 22. Oktober findet ein Mars-Quadrat zu Pluto statt, Jetzt kommen Sie weder mit diplomatischem Geschick, noch mit Kettenrasseln weiter. Halten Sie inne und lassen Sie das, was Sie unbedingt haben wollten, einfach los. Dann kommt eine große Kraft in Ihr Leben und alles ist möglich.

Kommunikation

Der redselige Merkur ist im charmanten Zeichen Waage unterwegs. Er sucht Ausgleich und friedliche Lösungen. Bedingt durch die Rückläufigkeit bis zum 18. Oktober ist er tiefgründiger als sonst. Und er beschäftigt sich mit Dingen aus der Vergangenheit, die nicht gut gelaufen sind. Besonders interessiert ihn das Thema Partnerschaft.

Liebe und Partnerschaft

Ein toller Monat für das Thema Partnerschaft. Jetzt ist alles möglich. Für die, die sich schon lange eine Partnerschaft wünschen, wird es ein leichtes sein, sich zu verlieben. Aber auch für alle, die schon in einer Beziehung sind, wird es wunderbare Tage geben. Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie in vollen Zügen. Mars in der Waage im Trigon zu dem Glücksplaneten Jupiter sorgt für richtig gute Laune.

Neumond in der Waage am 06. Oktober

Auch dieser Neumond ist ganz auf das Thema Partnerschaft eingestellt. Spüren und fühlen Sie, was Sie brauchen und was Ihnen gut tut.

Vollmond im Widder am 20.10.

Ein emotionaler Vollmond im Kontakt mit Mars. Bewegen sie sich. Tanzen Sie wild und treiben intensiv Sport. Dann können Sie die starken Energien in die richtigen Bahnen lenken und brauchen keinen Konflikt anzuzetteln.

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden, genießen Sie den wunderbaren Herbstmonat Oktober. Seien Sie gesellig und treffen Sie sich mit netten Menschen. Das wird Ihnen gut tun.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Iris Kirsch ist auch hier zu finden: https://www.instagram.com/trigonastrologie/