Ich Bin die siegreiche Gegenwart – 963 Hertz-Musik

Neue Musik-CD: (hier finden Sie die CD: https://bit.ly/2AvklJY)



„Ich Bin die siegreiche Gegenwart“ ist das Göttliche Liebesfeuer und diese Musik führt sachte und doch kraftvoll ein in diese Energie.

Ich Bin die siegreiche Gegenwart, dieses Liebesfeuer ist rein geistig und hat das „Böse“, die Dunkelheit, nicht erschaffen und hat es nie gewollt. Göttliches Liebesfeuer hat nur das Licht erschaffen.

Wenn man es aber ablehnt und ohne dasselbe bleibt, dann ist man in dieser „Finsternis“, die das Fehlen des Lichtes bedeutet.

Diese „Wahrheiten“ sind immer rein geistig gemeint und oft nicht nur mit dem logischen Denken zu begreifen.

Diese Musik wird das Innerste öffnen und mit Energie erfüllen, um die göttliche Gegenwart, die Liebesenergie, die über jede menschliche Vorstellungskraft hinausgeht, zu erspüren.

Das ist die siegreiche Gegenwart im Göttlichen Liebesfeuer!

Verstehen kann man diese siegreiche Gegenwart, indem man sich ganz einfache Gleichnisse ansehen mag:

Ein Vorschlag ist, sich Filme wie die von Stan Laurel & Oliver Hardy oder „Forrest Gump“ mit „anderen Augen“ anzusehen.

Sie alle zeigen uns in Bildern, wie man wie ein unschuldiges „Kind“ absichtslos, unvoreingenommen und einfach sein kann. Obwohl man von außen durchgehend „angegriffen“ und geschädigt wird.

Sie zeigen uns eine gewisse Unschuld. Sie erscheint zuerst naiv. Aber sie gewinnt letztendlich stets in einem festen Glauben an das Gute. Nichts und niemand kann einem Menschen etwas anhaben, der einfach gestrickt ist und an das Gute glaubt.

Solche Menschen gehen mit einer bestimmten Art von Unvoreingenommenheit durch das Leben.

Diese innere Unschuld und Reinheit ist es, die man sich erhalten sollte, zusammen mit unerschütterlichem Gottvertrauen – mit einem einfachen und simplen Vertrauen in das Leben selbst, in das Gute („gut“ und „Gott“ haben vermutlich dieselbe Wortherkunft).

Gerade jetzt passieren unglaubliche Dinge

Sie zeigen uns auf, dass es zwingend notwendig ist, sich auf die positiven Eigenschaften der Menschheit und der Welt zu besinnen (die Wirklichkeit ist gut – nicht die künstlich erzeugte Welt des Menschen).

Nur diese positiven Eigenschaften vermögen es, unsere Seelen und unser Leben wahrhaftig (seelisch und geistig) zu retten – zum Schutz unserer Seele und unseres Geistes.

Diese Eigenschaften sind unter anderem: Einfachheit, Demut, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe, Freude, Sanftheit, Trost, Frieden, Milde, Reinheit, Güte, Wahrheit, Schönheit.

Kann man sich diesen genannten Eigenschaften annähern, so geht eine große Kraft und Stärke davon aus. Sie kann uns gegen die derzeitigen Missstände schützen.

Auch gegen jede Form von subtiler „Gewalt“ von Außen kann diese Musik schützen.

Die 963 Hertz-Frequenz unterstützt diese wundervolle Musik. Denn sie ist die Frequenz der göttlichen Gegenwart & Harmonie!

► Hier finden Sie die Hörprobe & mp3-Download

© Text & Titel-Copyright by Petra Meier (Weiterverwertung, auch in Auszügen, nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt.)

© Coverbild & Gestaltung by Petra Meier