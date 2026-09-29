Rüdiger Künne zeigt auf YouTube, wie Signale aus dem Unterbewusstsein verständlicher werden können

Warum reagieren wir in manchen Situationen immer wieder ähnlich? Warum taucht plötzlich ein bestimmtes Gefühl auf, obwohl wir uns rational längst anders entschieden haben? Und lässt sich mit jenem Teil von uns, den wir gewöhnlich als Unterbewusstsein bezeichnen, tatsächlich kommunizieren?

Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich Rüdiger Künne seit vielen Jahren. Auf seinem YouTube-Kanal vermittelt er seine Erfahrungen rund um die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein und lädt dazu ein, die eigenen inneren Prozesse bewusster wahrzunehmen.

Dabei geht es weniger um schnelle Antworten oder vorgefertigte Lösungen. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, wie Menschen Zugang zu inneren Reaktionen, Bildern, Empfindungen und unbewussten Mustern finden können.

Das Unterbewusstsein als Gesprächspartner

Viele Entscheidungen treffen wir nicht ausschließlich auf der bewussten Ebene. Erfahrungen, Gewohnheiten und emotionale Reaktionen wirken häufig mit, lange bevor wir sie gedanklich einordnen.

Genau hier setzt Rüdiger Künnes Arbeit an. Er beschäftigt sich mit Möglichkeiten, diese inneren Vorgänge wahrzunehmen und eine Form der Kommunikation mit ihnen zu entwickeln.

Dabei spielen unter anderem Hypnose, Trance, innere Bilder und unbewusste Reaktionen eine Rolle. Rüdiger Künne erläutert die Zusammenhänge in seinen Videos ruhig und verständlich und verbindet theoretische Gedanken mit Erfahrungen aus seiner langjährigen Arbeit.

Eine zentrale Frage lautet dabei immer wieder:

Wie können wir erkennen, was in uns wirkt, bevor der bewusste Verstand eine Erklärung dafür gefunden hat?

Alte Muster erkennen

Besonders interessant wird das Thema dort, wo Menschen feststellen, dass sie trotz bester Vorsätze immer wieder in ähnliche Verhaltensweisen zurückfallen.

Warum sagen wir uns beispielsweise: „Das mache ich nie wieder“, und reagieren beim nächsten Mal dennoch genauso?

Warum entstehen Ängste oder Widerstände, obwohl wir rational wissen, dass keine unmittelbare Gefahr besteht?

Und warum treffen wir manchmal innerhalb von Sekunden eine Entscheidung, ohne genau erklären zu können, wie wir zu ihr gekommen sind?

Solche Situationen machen deutlich, dass menschliches Erleben nicht ausschließlich über bewusstes Denken gesteuert wird.

Wer beginnt, diese Prozesse wahrzunehmen, kann möglicherweise einen neuen Blick auf die eigenen Reaktionen entwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt des Kanals sind Hypnose und Trance.

Beide Begriffe sind noch immer mit zahlreichen Vorstellungen und Missverständnissen verbunden. Dabei erleben Menschen tranceähnliche Zustände auch im Alltag – etwa wenn sie vollkommen in eine Tätigkeit vertieft sind oder ihre Aufmerksamkeit stark nach innen richten.

Rüdiger Künne möchte diese Vorgänge verständlicher machen und zeigen, welche Rolle veränderte Aufmerksamkeitszustände bei der Beschäftigung mit inneren Prozessen spielen können.

Dabei geht es nicht darum, den bewussten Verstand auszuschalten. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, wie sich zusätzliche Ebenen der eigenen Wahrnehmung erschließen lassen.

Wissen aus vielen Jahren – heute auf YouTube

Auf Rüdiger Künnes YouTube-Kanal ist inzwischen eine umfangreiche Sammlung von Videos entstanden. Unterschiedliche Playlists beleuchten verschiedene Aspekte seiner Arbeit.

Gerade diese bereits vorhandenen Beiträge machen den Kanal zu einem Archiv, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer sowohl grundlegende als auch weiterführende Themen entdecken können.

Künftig soll der rote Faden noch deutlicher sichtbar werden:

die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein.

Ältere Inhalte werden dabei nicht ersetzt, sondern stärker miteinander verbunden. So können Einsteiger leichter einen Zugang finden, während Menschen, die sich bereits länger mit dem Thema beschäftigen, gezielt tiefer einsteigen können.

Auch kurze Videos und kompakte Impulse sollen dazu beitragen, einzelne Fragen verständlich aufzugreifen.

Eine Einladung zur eigenen Wahrnehmung

Vielleicht liegt die besondere Qualität dieses Themas gerade darin, dass es nicht nur theoretisch verstanden werden kann.

Denn sobald wir beginnen, unsere eigenen Reaktionen genauer zu beobachten, tauchen Fragen auf:

Was löst dieses Gefühl aus?

Warum reagiere ich gerade so?

Welche Bilder entstehen in mir?

Und was geschieht, wenn ich nicht sofort versuche, alles rational zu erklären, sondern zunächst wahrnehme?

Rüdiger Künnes YouTube-Kanal versteht sich damit weniger als Sammlung fertiger Wahrheiten, sondern als Einladung, die eigene innere Wahrnehmung zu erforschen.

Denn möglicherweise beginnt die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein genau dort:

beim Zuhören.

Rüdiger Künne auf YouTube:

youtube.com/@rudigerkunne2544