Wandercoaching kann dir helfen, Fragen zur beruflichen Neuorientierung, zur Gestaltung deiner Partnerschaft oder zur Ausrichtung deiner nächsten Lebensphase zu klären. Beim Wandercoaching wanderst du durch Flusstäler. Du ersteigst Gipfel oder durchstreifst tiefe Wälder. Während du gehst, beschäftigst du dich mit tiefgehenden Fragen: Was will und soll sich in meinem Leben verändern? Wo und wie stehe ich mir selbst im Weg? Wie kann ich das, was ich möchte, endlich umsetzen?

Mit vielfältigen und wirksamen Methoden, offenem Herzen und wachem Blick unterstützen dich die Coaches und die Natur dabei, dein eigenes Leben neu zu sehen und zu gestalten.

Die Wandercoachings von unterwegs haben unterschiedliche Schwerpunkte: sie unterscheiden sich hinsichtlich der bewegten Themen, des Anspruchs der Wanderungen sowie der Art der Unterkünfte. Wenn du zu einzelnen Angeboten ein persönliches Gespräch möchtest, melde dich einfach bei uns – wir beraten dich auch gerne am Telefon, per Videoanruf oder stellen dir den Kontakt zu ehemaligen Wandercoaching-Teilnehmenden her.

Wandercoaching bieten wir als Einzelcoaching oder in Gruppen-Formaten an.

Mehr unter www.coaching-unterwegs.org

An unseren Wandercoachings haben bisher Menschen zwischen 20 und 70 Jahren teilgenommen. Die Fragen, mit denen sie gekommen sind, fassen wir so zusammen:

Klarheit und Tatkraft für größere Veränderungen im Leben

Berufliche Um- oder Neuorientierung

Beziehungsfragen oder -krisen klären

Lösung von Blockaden oder wiederkehrenden hemmenden Mustern & Glaubenssätzen (z.B. ich bin nicht kompetent genug, wenn ich für mich einstehe verliere ich wichtige Menschen…)

Standortbestimmung und Visionsentwicklung

Stimmiges Balancieren vielfältiger Anforderungen

Termine 2021

05.03. – 06.03.2021 – FrauenZeit NaturKraftTag

26.03. – 28.03.2021 – Nächste Schritte

01.05. – 07.05.2021 – RausZeit

12.05. – 16.05.2021 – Elementar

28.05. – 30.05.2021 – FrauenZeit Retreat

28.05. – 02.06.2021 – PilgerZeit

02.10. – 08.10.2021 – RausZeit

29.10. – 31.10.2021 – FrauenZeit Retreat

05.11. – 07.11.2021 – Nächste Schritte

Du fragst dich, ob Wandercoaching für dich passend ist? Möchtest Du uns gerne persönlich kennenlernen? Du hast Fragen und möchtest dich persönlich beraten lassen?

Eine gute Möglichkeit dazu ist unser monatlicher Infoabend per Video-Call jeden 1. Dienstag im Monat von 19 bis 20 Uhr.