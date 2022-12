Im ursprünglichen Eierlikör befand sich kein einziges Ei, sondern Avocado!

Vor einiger Zeit erinnerte ich mich daran, wie gern ich früher Eierlikör getrunken habe, z.B. gab es bei meiner Oma, zu Sylvester ein Glas Fanta mit einem kleinen Schluck Eierlikör – die Eltern durften das natürlich nicht wissen.

Ich wollte also Eierlikör selbst machen – genau, wie meine Oma. Was aber tun, wenn er vegan sein soll? Ich machte mich also auf die Suche und war erstaunt: Im ursprünglichen Eierlikör befand sich kein einziges Ei, sondern Avocado!

Und das ist die Geschichte dazu: Im 17. Jahrhundert entdeckten europäische Eroberer im heutigen Brasilien bei Ureinwohnern des Amazonas ein Erfrischungsgetränk mit Namen „Abacate“. Aus dem mit Avocados hergestellten Getränk wurde unter Beimischung von Rohrzucker und Rum „Advocaat“, die Vorform des heutigen Eierlikörs. Nach Darstellung der Firma Verpoorten erfand der aus Antwerpen stammende Unternehmensgründer Eugen Verpoorten den Eierlikör in seiner heutigen Form in dem Bestreben, dieses Getränk zu imitieren. Da Avocados in Europa schlecht verfügbar waren, verwendete er stattdessen Eigelb. (Quelle: Wikipedia)

Ich habe also begonnen, mit Avocados herumzuexperimentieren.

Und das ist das ultimative Rezept:

1 vollreife Avocado

50 g Rohrzucker oder Xylit

½ Teel. Vanille

300 ml Weinbrand

300 ml Apfel-Mango-Saft (evt. etwas mehr oder weniger, je nach Größe und Konsistenz der Avocado)

Alles zusammen eine Weile mixen, es schäumt leicht auf.

Auf der Party, zu der ich den Abacate – Veierlikör mitbrachte, beschrieb ein Gast ihn als „ein dyonysisches Getränk – direkt von Aphrodite gebraut“.

Natürlich funktioniert dieses leckere Getränk auch ohne Alkohol, dann lässt man einfach den Weinbrand weg und nimmt entsprechend mehr Apfel-Mango-Saft.

Wohl bekomm’s!

