Mimulus – zu deutsch „gelbe Gauklerblume“ oder „gefleckte Gauklerblume“ hat ein ähnliches Verhalten wie die Mimose: Sie klappt ihre Blätter bei Erschütterungen zusammen.

Bei uns wird ein empfindsamer Mensch, der sich bei der geringsten seelischen Erschütterung verschließt, „Mimose“ genannt.

Und genau für diese Menschen ist diese Bachblüte geeignet. Sie ist gedacht für die scheuen und schüchternen Menschen, die unter konkreten Ängsten leiden, Entscheidungen vor sich herschieben und deshalb nicht ihr volles Potenzial leben.

Dr. Edward Bach schrieb dazu: „Furcht vor weltlichen Dingen wie Krankheit, Schmerzen, Unfällen, Armut, der Dunkelheit, dem Alleinsein, Unglück. Die Ängste des alltäglichen Lebens. Diese Menschen ertragen ihre Schrecken still und heimlich, sie sprechen nicht offen mit anderen darüber.“

Deshalb ist Mimulus auch sehr gut für Kinder geeignet, die sich schwer tun, die Welt außerhalb der Familie zu erkunden.

Sie wird auch die „Tapferkeitsblüte“ genannt, weil sie dabei hilft, sich tapfer seinen eigenen kleinen Ängsten zu stellen, die Vorteile der eigenen Sensibilität zu erkennen und über sich selbst hinauszuwachsen.

Interessanterweise ist Mimulus eine Pflanze, die sumpfigen Boden bevorzugt, also gern am Wasser steht. Das Wasser steht auch für unsere Gefühle. Also findet man auch hier eine Analogie, denn man sagte von Menschen die schnell weinen, sie seien „nah am Wasser gebaut“.

In der Astrologie wird Mimulus des Sternzeichen Krebs zugeordnet, das wiederum eng mit dem Mond verbunden ist. Ich denke, auch der Neptun und das Sternzeichen Fische haben eine Verbindung zu Mimulus.

Die passenden Affirmationen im negativen Mimulus-Zustand lauten:

Ich bin tapfer.

Alles wird gut.

Ich wage es.

Ich trete vor.

