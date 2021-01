Dieses kleine Buch möchte dich daran erinnern, dass du dich immer auf die Freude ausrichten und Freude spüren kannst, unabhängig von äußeren Umständen. Das ist gerade in diesen bewegten Zeiten des Wandels wichtig und manchmal sogar notwendig. Freude ist eine heilsame und wohltuende Qualität. Sie verbindet uns mit unserem wahren Wesen. Unser Immunsystem wird harmonisiert und unterstützt. Freude nährt, kräftigt und hilft, Lösungen für unsere Herausforderungen zu finden.

Kuthumi, als Hüter des goldenen Strahls, ist ein Meister der Freude.

Er durchwirkt diese Seiten mit gelbgoldenem und goldenem Licht, um dich mit seiner Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu inspirieren. Dazu hat er eine bunte Mischung aus Anregungen, Tipps, kurzen Meditationen und praktischen Übungen zusammengestellt. Diese können leicht in den Alltag integriert und hier angewandt werden. So besteht die Möglichkeit, dass die Freude in dir, deinen Lieben und deinem Umfeld, aber auch in allen Menschen und Wesen auf dieser Erde, wächst. Die Autorin möchte dir Mut machen und dich motivieren! Freude ist der Kurs, dem wir folgen können. Damit navigieren wir sicher und wohlbehütet durch die aktuellen persönlichen und globalen Wandlungen und Umbrüche. Meister Kuthumis Lachen der Leichtigkeit berührt dein Herz und lässt es weit werden, um dich für die Freude zu öffnen und sie in dir auszudehnen im Hier und Jetzt und darüber hinaus. Viel Freude beim Lesen, Ausprobieren und der Manifestation deines freudvollen Lebens!

Die Autorin Ava Minatti:

Ava Minatti wurde im Herzen der Alpen, in Innsbruck, als eine Fisch-Skorpion-Frau geboren. Seit ihrer Kindheit ist sie eng mit den Zwischenwelten und –ebenen verbunden. Nach der Matura und dem Diplomabschluss in der Sozialakademie, mit dem Thema „Die wiederentdeckte Weiblichkeit – matriarchale Geschichten und Mystik“, arbeitete sie viele Jahre als Sozialarbeiterin, vor allen Dingen in der psychiatrischen Universitätsklinik Innsbruck. Ihr Weg führte über zahlreiche Aus- und Fortbildungen im Bereich der Licht-, Heil-und Energiearbeit im In- und Ausland. Sie ist Mutter von zwei mittlerweile Teenagern: Rowena (1998) und Jona (1999). Seit über fünfzehn Jahren begleitet sie Menschen in Seminaren, Ausbildungen und bei spirituellen Reisen, um das Vertrauen in ihre eigene Intuition und Medialität zu schulen und zu finden. Im Smaragd Verlag und im ausZeit Verlag sind von ihr sechzehn Bücher, mehrere CDs mit geführten Meditationen, ein Engeltherapeuten-Fernlehrgang und eine Engel-Yoga DVD erschienen.

Ava Minatti begegnet den Menschen mit sehr viel Liebe und Humor. Sie sagt, dass unser größter Lehrmeister, unser alltägliches Leben, mit all seinen Begegnungen, Freuden und Herausforderungen, ist. Hier finden die eigentlichen Einweihungen statt. Spiritualität und somit die Kommunikation mit der geistigen Welt ist nichts Abgehobenes, sondern führt uns in unsere Präsenz, in unser Sein im Hier und Jetzt.

