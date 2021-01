Die meisten von uns werden schon vom ersten Moment ihres Lebens an geliebt. Und auch in der Kindheit erfahren wir die Liebe unserer Eltern, Großeltern und Geschwister. Allerdings geschieht es auch, dass die Eltern oder Großeltern nicht in der Lage sind, ihre Liebe frei fließen zu lassen. Das ist für einen kleinen Menschen, der alle Äußerungen seiner Umwelt aufsaugt wie ein Schwamm, oft sehr schwer. Dann entwickelt er Abwehrmechanismen. Er versucht, sich dem anzupassen, was er vorfindet. Er verhält sich so, dass er die Aufmerksamkeit bekommt, die er sich wünscht.

Leider ist das manchmal auch negative Aufmerksamkeit. Dies geschieht in Form von abwertenden Äußerungen oder gar körperlichen Misshandlungen.

Menschen, die so aufwachsen, haben oft das Gefühl, sie seien schlecht. Sie denken, dass sie der Liebe nicht würdig seien. Ein solcher Glaubenssatz kann so tief eingeprägt sein, dass er gar nicht mehr als solcher wahrgenommen wird. Und manchmal werden solche Glaubenssätze über Generationen unbewusst in der Familie weitergegeben.

Was kann man nun tun, wenn man den Eindruck hat: „Ich bin so wertlos oder sogar böse, dass ich der Liebe nicht wert bin“?

Also zunächst einmal: Kein Mensch ist so wertlos, dass er nicht geliebt werden kann!

Allein diese Erkenntnis verändert schon einiges.

Wenn sich allerdings im Außen trotz dieser Erkenntnis nichts verändert, kann es sein, dass dieser Glaubenssatz zusammen mit den dazugehörigen Gefühlen tief im Energiesystem und auch im Körper verankert ist.

Dann sind Methoden des Contact-Healing hilfreich. Da ist natürlich zum einen die intuitive Reiki-Kontaktbehandlung. Hier finden wir heraus, wo im Körper oder im Energiefeld der Glaubenssatz zusammen mit den Gefühlen gespeichert ist. Dann behandeln wir diese Stellen mit Reiki.

Eine andere Möglichkeit ist das Klopfen mit EFT oder MET, um den Glaubenssatz unwirksam werden zu lassen.

Oder man macht eine Rückführung. Diese geht entweder in die Kindheit, in der der Glaubenssatz geprägt wurde. Oder sie führt in ein vergangenes Leben. Denn möglicherweise ist dieser Glaubenssatz auch schon früher entwickelt worden und hat nur in diesem Leben „neues Futter bekommen“.

Es ist auch möglich, die Vergangenheit entweder mit einer Reiki-Fernbehandlung zu behandeln oder auch ein Karma-Clearing durchzuführen.

Und last but not least hilft auch eine systemische Aufstellung, die Ursachen für den Glaubenssatz aufzudecken und das System wieder in eine gute Ordnung bringen. Das kann eine Familienaufstellung oder eine astrologische Aufstellung sein.

Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern und es zu heilen. So dass ein Mensch, der glaubt, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden, wieder zu dem Gefühl findet, doch wertvoll zu sein. Dadurch kann er auch die Liebe wieder ins Leben hineinlassen.

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

