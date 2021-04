FlowBirthing will den Frauen Wegweiser sein auf dem individuellen Weg ihrer Geburtsreise. Er will dazu ermutigen, sich mit offenem Herzen und voller Selbstvertrauen auf das Abenteuer Geburt und ihr ureigenes Erleben einzulassen. Es ist ein Anknüpfen an vergessene Zeiten. Damals haben Frauen Geburt als kraftvoll und in ihrem Selbstwert stärkend erfahren. Ein versunkener Schatz, den es für moderne Frauen wiederzuentdecken gilt. Jede junge Frau soll in Zukunft im Wissen um die erhöhende und kraftvolle Erfahrung der Geburt aufwachsen können. Sie darf stolz auf ihre weibliche Gabe sein.

Flow Birthing Summit!

Die FlowBirthing Mentorinnen, veranstalten den 1. FlowBirthing Summit für Dich! Sie alle engagieren sich für eine neue Geburtskultur und kraftvolle Geburten in Freude und Vertrauen.

Ein Wochenende voll Balsam für Deine Seele. Für Dich und Dein Frau-Sein. Für Deine weibliche Kraft und das Vertrauen in Dich & das Leben.

Am 17. & 18. April 2021 wirst Du zwei Tage lang mit großartigem Programm rund um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt & Weiblichkeit verwöhnt werden. Der Summit findet in einer geschlossenen Facebookgruppe statt. Er ist absolut kostenlos für Dich! Am 16.04. wird es um 20.00 Uhr als kleines Warm-Up eine Welcome-Party geben, bei der Du Dich feierlich auf dieses großartige Wochenende einstimmen kannst und den genauen zeitlichen Ablauf des FlowBirthing Wochenendes erfährst.

Kristina Marita Rumpel eröffnet den FlowBirthin-Summit

Am Samstag, den 17.04.2021, eröffnet um 10.00 Uhr Kristina Marita Rumpel, Initiatorin und Autorin von FlowBirthing, mit einem Vortrag den Summit. Den ganzen Samstag & Sonntag hast Du dann die Möglichkeit an einer bunten Vielfalt von Vorträgen & Workshops der Mentorinnen im Zeitraum von 10.00 – ca. 19.00 Uhr teilzunehmen. Von Schwangerschaftsyoga & Meditation, über Beiträge zu verschiedenen Themen, bis hin zu Workshops, bei denen Du aktiv an Dir selbst arbeiten kannst… Es ist alles dabei, was das Herz einer (schwangeren) Frau höher schlagen lässt!

Also markiere Dir jetzt schon das Wochenende im Kalender rot und schaufel Dir viel Zeit frei, damit Du beim FlowBirthing Summit Deine Seele so richtig baumeln lassen kannst.

Über diesen Link kommst Du in die Summit-Gruppe, die am 16.04. um 19.00 Uhr ihre Tore für Dich öffnet: www.facebook.com/groups/flowbirthingsummit2021

Die Gruppe bleibt bis einschließlich Montag, den 19.04., um 20.00 Uhr geöffnet, damit Du Dir in Ruhe noch Beiträge ansehen kannst, falls Du etwas verpasst hast.

Für mehr Infos vorab, laden wir Dich auch herzlich in die FlowBirthing-Community für Schwangere & Frauen mit Kinderwunsch ein, die Du ebenfalls auf Facebook findest: https://www.facebook.com/groups/flowbirthing