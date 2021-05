… und haben Sie, statt zu arbeiten „bezahlten Urlaub für immer“

Folgen Sie Ihrer wahren Be-RUF-ung und gehen Sie bewusst den Weg der Freude und tun Sie das, was Sie am liebsten den ganzen Tag tun möchten, was Ihr Herz vor Freude hüpfen und Ihre Seele weit werden läst. Dann kennen Sie keinen „Feierabend“, brauchen keinen Urlaub und gehen nie „in Rente“, denn warum sollten Sie irgendwann aufhören, sich zu freuen?

Erbringen Sie eine besondere, besser eine einmalige Leistung und werden Sie ein Experte auf einem Gebiet, das Ihnen wirklich Freude macht. Das, was man wirklich gern tut, das macht man auch gut und was man wirklich gut macht, das wird auch gut bezahlt. Versuchen Sie, der Beste auf Ihrem Gebiet zu werden. Treten Sie ein, in das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens, denn das Leben findet uns zur Freude statt, also freuen Sie sich. Das Leben ist zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen.

Erkennen und nutzen Sie „die Chance dieses Augenblicks“ und machen Sie aus Ihrem Leben ein „Meister-Werk“.

Treten Sie bewusst ein in Ihre natürliche Vollkommenheit und erleben Sie sie bei allem, was Sie gerade tun, so dass Ihr ganzes Leben immer vollkommener wird. Seien Sie ständig „online“ mit Ihrer Seele und leben im „Master-Mind“. Spielen Sie ganz das „Spiel des Lebens“ als Meister.

Öffnen Sie das „Tor des Himmels“ und kommen Sie vom halbhirnigen Denken zum universellen Denken. Leben Sie ständig im „Jetzt“ und damit in der Zeitlosigkeit. Erkennen Sie in jedem Anderen Gott – sein wahres Wesen.

Investieren Sie ständig in sich selbst: Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe.

Machen Sie Lernen zu einem lebenslagen Hobby und optimieren Sie ständig das „Werkzeug Mensch“. Lassen Sie alles Unwesentliche los, dann haben Sie unendlich viel Zeit für das wirklich wesentliche im Leben.

Sie tun nichts mehr „für Geld“, denn Geld ist nie Belohnung genug für das Wichtigste, dass Sie geben: Ihre Zeit und damit ein Stück Ihres Lebens. Entfernen Sie jedes „muss“ aus Ihrem Leben und tun Sie nichts mehr, das Sie „Arbeit“ nennen müssten. „Arbeit“ ist dann nur noch eine ferne Erinnerung. Es ist ein ganz neues Leben in ständiger Freude.

Geld und damit Wohlstand fließt Ihnen ständig von allen Seiten zu und Sie haben immer mehr als genug und leben in vollkommener finanzieller Freiheit.

Sie segnen Ihr Tun, so dass sich alles, was Sie tun, segensreich auswirkt und treten bewusst in ein „märchenhaftes Leben“ ein.

Vielleicht bedauern Sie es manchmal, dass Sie damit nicht schon vor 20 Jahren begonnen haben. Aber seien Sie froh, dass Sie es jetzt erkannt haben und nicht erst in 20 Jahren und dass es gerade begonnen hat, das „Abenteuer Ihres wahren Lebens“.

Noch nie hat ein Mensch auf dem Sterbebett gesagt: „Ach, hätte ich doch bloß mehr gearbeitet“. Aber schon unzählige haben gesagt: „Ach, hätte ich doch bloß mehr geliebt“.

Das ist die „Chance dieses Augenblicks für Sie, sich bewusst zu machen, was sich jetzt ändern müsste, damit Sie dann sagen können: „Ich habe WIRKLICH gelebt“!

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de