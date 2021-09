Im Jahr 2016 hat meine Arbeit als Heilpraktikerin eine besondere Wende genommen. Ich lernte den TimeWaver kennen! Wir vom Trias Vita Heilkundezentrum nahmen den TimeWaver Frequency zusammen mit dem Home und dem TimeWaver Med in ihre Therapien mit auf.

Diese Technik hat mich von Anfang an fasziniert.

Ich wurde in die Welt der Frequenzen entführt, wovon ich nur entfernt gehört hatte. Sofort begann ich, mich damit zu befassen. Ich fand die Schumann Frequenzen und die heilenden Solfeggio Frequenzen, die mir schon über die Musik begegnet waren. All das deckt der TimeWaver Frequency in der Therapie ab.

Es nahm mich gefangen und machte mir klar, dass wir von Frequenzen umgeben sind. Ich erkannte, dass jeder Körper, ja jede Zelle ihre eigene Frequenz hat und auch darüber behandelbar ist.

Nuno Nina, ein Arzt aus Portugal hat in seinen Kliniken sogar Krebspatienten mit dieser Therapie begleitet und gute Erfolge erzielt.

Das TimeWaver Home-System kann, wie der Name schon sagt, mit nach Hause genommen werden. Und man kann sich jeden Tag mit Frequenzen beschwingen, um den Körper immer wieder in die Kohärenz zu bringen.

Mit unseren stationären Geräten im Heilkundezentrum werden Programme ganz individuell für den Klienten erstellt. Diese werden auf den Home übertragen. Damit habe ich für mich sehr schöne Erfahrungen gemacht.

Dieses System ist jetzt mit dem „Healy“ etwas weiterentwickelt worden. Denn der „Healy“ ist kleiner und dadurch einfach besser zu transportieren. Die Frequenztherapie arbeitet auf der Zellebene. Sie kann einen langanhaltenden Effekt auf tiefer körperlicher und seelischer Ebene bewirken.

Der TimeWaver med stellt die Verbindung zum Informationsfeld her.

Dieses System mit seinen vielen Anwendungs- und Analysemöglichkeiten hat mich deshalb überzeugt, weil ich vieles dort wiedergefunden habe, was ich in meinen Therapien schon angewendet habe. Z. B. die Schwingung der Homöopathie oder die der Bachblüten.

Auch die Schwingung von Krafttieren können in das Informationsfeld eingeschwungen werden. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil des Behandlungsspektrums. Es gibt Mantras, Gebete, natürlich auch Frequenzen und Affirmationen.

Die Verbindung des Klienten und des Behandlers mit dem Informationsfeld ist mithilfe des TimeWavers möglich. So kann der Behandler dort mit Informationen in Kontakt sein, die für die Behandlung des Klienten von Bedeutung sind.

Besonders gerne arbeite ich mit dem Organkohärenz-Modul.

Damit kann ich herausfinden, in welcher Weise der Körper des Klienten schwingt. Es zeigt an, wo Über- bzw. Unterregulationstendenzen oder Starre bzw. Chaostendenzen zu finden sind. Ich kann diese mit dem TimeWaver über das Informationsfeld balancieren. Damit habe ich oft mit Klienten gearbeitet und es war immer wieder spannend, welche Ergebnisse ich fand.

Sind die Chakren ausgeglichen?

Es gibt im TimeWaver unter anderem ein Modul, das darstellen kann, ob die Chakren ausgeglichen sind, oder wo Defizite sind. Das ist das sogenannte Auramodul, das ich den Klienten sehr gerne zeige. Diese sind immer wieder beeindruckt, denn es gibt ihnen ein Bild, wie ihre Chakren schwingen. Auch da kann der TimeWaver Med und Pro ausgleichend wirken.

Am allerliebsten arbeite ich mit dem Modul „My TimeWaver“. In diesem Modul finde ich häufig wiederkehrende Analysekombinationen, die durch den Anwender beliebig erweitert werden können. Damit habe ich schon sehr gute Ergebnisse erzielt, denn manchmal erkennt der Klient Dinge in seinem Leben klarer, die ihm bisher noch nicht bewusst waren.

Durch die Vorschläge des Time Wavers wird die Problematik deutlicher.

Die Akzeptanz der Anregungen des Moduls ist sehr groß. Und die Klienten nehmen die Vorschläge für die Probleme ihres Lebens und deren Ursachen gerne an.

Oft sind die Menschen glücklich, wenn sie so näher an die Ursachen ihrer Probleme heran kommen.

Ein weiteres Modul unterstützt den Therapeuten beim Herauszufinden von Belastungen im Umfeld des Klienten. Dazu lässt sich der Grundriss eines Hauses oder eines Grundstückes einlesen und man kann Störfelder orten und analysieren.

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten und Module wie z.B. Timeline- oder auch Coaching-Module, mit denen ich aber noch nicht gearbeitet habe. Jeder Therapeut entwickelt aus der Vielfalt, der TimeWaver-Komponenten seinen eigenen Behandlungsstil. Alles in allem ist es ein sehr spannendes System, um Menschen zu begleiten und Therapien zu ergänzen.

Ich bin sehr froh, dass ich TimeWaver kennen gelernt habe und auch seinen Begründern Marcus Schmieke und Nuno Nina und allen anderen Entwicklern. Denn es fühlt sich für mich wie eine große Familie an, wenn ich ihnen auf Kongressen oder Schulungen begegne.

Wissenschaft und Schulmedizin erkennen die Existenz von Informationsfeldern, deren medizinische und sonstige Bedeutung und die TimeWaver-Systeme mit deren Anwendungen nicht an, aufgrund fehlender wissenschaftlicher Nachweise im Sinne der Schulmedizin.

Eine Analyse durch den TimeWaver ersetzt auf Grund der fehlenden Anerkennung durch die Schulmedizin somit auch nicht den Besuch bei einem Arzt oder Heilpraktiker.

