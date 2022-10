Wie ist Dein Leben? Ist es glücklicher, als Du es Dir als Kind vorgestellt hast? Oder bist Du in ein Leben „hineingerutscht“, das Du so nie wolltest? Weil es bestimmte Umstände gab, denen Du nicht ausweichen konntest … weil bestimmte Anforderungen an Dich gestellt wurden, bestimmte Erwartungen in Dich gesetzt wurden oder es sich einfach so ergeben hat …

Unbewusstes Handeln

Oft folgen wir dem, was uns gerade begegnet, ohne groß nachzudenken. Wir ergreifen Chancen, ohne uns darüber klar zu sein, welche Konsequenzen es nach sich zieht. Wir beginnen Beziehungen, weil wir glauben, das ist nun die große Liebe und nach einigen Monaten oder Jahren stellen wir fest, dass es doch nicht die Beziehung ist, die wir uns wünschen.

Aber dann haben wir uns schon so verstrickt in Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen, dass wir keinen Weg mehr sehen, etwas neues zu beginnen.

Planst Du Dein Leben?

Und auch, wenn Du zu den Menschen gehörst, die Ihr Leben durchplanen, kann es Zeiten geben, in denen Du Dich wie in einer Sackgasse fühlst und Du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll.

Wie wäre es, wenn Du jederzeit die Entscheidung treffen könntest, Dein Leben zu verändern? Wie wäre es, wenn Du der Schöpfer / die Schöpferin Deines Lebens wärst und es möglich wäre, das Leben zu führen, dass Du Dir immer gewünscht hast?

Und zwar in allen Lebensbereichen:

in der Liebe und Familie

in Deiner beruflichen Laufbahn und in finanzieller Hinsicht

gesundheitlich

Ursula Podeswa begleitet Dich persönlich, telefonisch, per Skype oder auch per E-Mail auf Deinem Weg in ein glücklicheres Leben. Sie ist seit über 20 Jahren Coach und Seminarleiterin und hat als alleinerziehende Mutter und selbständige Unternehmerin viele Bewusstseins-Prozesse selbst durchlebt.

Sie unterstützt Dich mit der von ihr entwickelten Methode „Contact-Healing“ dabei, kraftvoll und glücklich Dein ganzes Potenzial zu leben.

„Contact-Healing“ ist eine Verbindung von energetischen und psychologischen Methoden, wie NLP, systemischen Aufstellungen, schamanischen Methoden und Reiki, die es leicht machen, alte Muster hinter Dir zu lassen und dadurch neue Wege zu sehen und gehen zu können.

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

Hier findest Du weitere Infos: www.gluecklich-coachen.de

Danke an Sabine Meyer von www.pixelio.de für das schöne Titelfoto