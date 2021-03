An den Feiertagen hat man mal mehr Zeit, ein etwas opulenteres Ostermenü zuzubereiten. Diese Rezepte stellt uns Kai Treude zur Verfügung.

Brokkolisalat- Mediterran

1 gr. Brokkoli

50ml Olivenöl oder gutes Rapsöl

100-150g Kürbiskerne

100g getr. Tomaten (eingeweicht)

1 Bund Petersilie

etwas frischen Basilikum

Saft einer Zitrone

Salz nach Geschmack

1 Prise weisser Pfeffer

1/2 Tl Senfmehl

Optional: 1 Tl Reissirup

Suche dir einen schönen Brokkoli aus. Entferne großzügig den Strunk (aus ihm kannst du eine super Brühe kochen), so dass die einzelnen Rößchen abfallen. Schnappe dir ein Rößchen und schneide es längs durch, sodass du 2 halbe Stunkbäumchen hast. Dann schneide Scheiben, je nach belieben dick.

Fülle die Brokkolistücke in eine Salatschüssel und gebe schon jetzt das Öl direkt darüber und vermenge es, dass der Brokkoli gut durchziehen kann.

Gebe die Kürbiskerne in eine Pfanne und röste sie bei niedriger Hitze gut an. Schneide die getrockneten Tomaten in sehr kleine Stücke, etwa in Sonnenblumenkörnergröße und gebe sie zum Brokkoli hinzu. Hacke die glatte Petersilie und den Basilikum fein und gebe sie auch dazu. Gebe den Zitronensaft, Salz, weißen Pfeffer (oder schwarzen, wenn du ihn lieber magst) und das gemahlene Senfmehl dazu.

Zum Schluss die gerösteten Kürbiskerne dazu – fertig!

Je nach Belieben kannst du den Salat mit roter und gelber Paprika, frischen Tomatenstücken oder was dir noch so einfällt verfeinern.

PS: Dasselbe Rezept geht auch mit Blumenkohl und Sonennblumenkernen

Kais Thaicurry

1/3 Banane, 1/2 Apfel und etwas Ananas zu gleichen Teilen klein schneiden und mit 100ml Gemüsebrühe und 250ml Kokosmilch einkochen, 2El Cashews,1El Reissirup, etwas Galgant,etwas Ingwer, Lemongras, eine Prise Asafoitida und Chilli hinzu geben und alles pürieren.

500g Gemüse (Karotten, Paprika, Zucchini, Brokkoli oder Zuckererbsen) mit einem EL Kokosfett anbraten, salzen und anschliessend mit der Kokos-Früchte-Sosse mischen. Noch einmal aufkochen lassen. Mit Salz, Ingwer und Lemongrass abschmecken.

Tipp: Cashews mild anrösten und als Topping verwenden.

Rosmarin –Kartoffeln

500g Kartoffelecken/Hälften mit 50ml Olivenöl, 1 El Salz und 1 El Rosmarin, 1 Tl Pfeffer mischen und auf Blechen verteilen.

Ca. 50 min bei 170´ backen, bei 30min einmal wenden.

Mandarinen-Cashew-Torte

Cashewsahne:

150g Cashews

300ml Wasser

2-4 El Agavendicksaft

2El Zitronensaft

1/2 Tl Vanille

Die Cashews für ein paar Stunden oder über Nacht in den Zutaten einweichen lassen. Anschliessend gut und gründlich pürieren.

Füllung 1:

3 Avocados

3 El Schokopulver

2 El Kokosblütenzucker

1El Kokosfett

50ml Wasser oder Mandelmilch

1/2 Tl Vanille

Avocados aus der Schale lösen. Mit dem Schokopulver, dem Zucker und der Vanille mischen und mit dem Wasser im Mixer pürieren. Kalt stellen.

Füllung 2:

4 Mandarinen

4El Chiasaat

1El Flohsamenschalen

2 El Agavendicksaft

Von den Mandarinen etwas Schale abreiben und zur Seite stellen. Schälen und mit der Chiasaat, den Flohsamenschalen und dem Agavendicksaft pürieren. Die geriebene Schale untermischen und kalt stellen.

Boden:

5 Medjuoldatteln

250g Mandelmehl

50g gemahlene Leinsaat

1 Schuss Rosenwasser / Wasser

Zutaten mit den Händen zu einem Teig kneten, in eine mit Kokosfett ausgeriebene und mit Koksstreusel bestreute Springform drücken, so das ein guter Rand entsteht. Kalt stellen.

Vielen Dank für dieses leckeren Ostermenü an Kai Treude!

Kai Treude, Koch und Ausbilder der pflanzlichen Küche, Musiker, Yogalehrer und Eventmanager. Er lebte und arbeitete viele Jahre bei Yoga-Vidya. Seit 2020 lebt er zusammen mit seiner Partner Jasmin Iranpour im Allgäu. Sie geben Yogakurse, organisieren Yoga- und Kochevents und geben Coachings zu ganzheitlicher Gesundheit. Hier gibt es weitere Informationen: https://flowingart.de

