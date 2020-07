Wie funktioniert das noch mal mit dem Wünschen? Inzwischen ist ja bekannt, dass es das Gesetz der Resonanz gibt. Danach kommt das in Dein Leben, womit Du Dich gerade am stärksten beschäftigst. Wie ist das mit der Corona-Pandemie? Wieso ist sie in unserem Leben?

Diese ganze Situation hat ja sehr viele verschiedene Aspekte – sowohl positive als auch negative.

Da ist zum einen natürlich die körperliche Krankheit. Wieso ist sie in unser aller Leben? Und wer ist davon wirklich betroffen? Bist Du erkrankt? Oder hast Du Verwandte oder Bekannte, die daran erkrankt oder gar gestorben sind? Was macht es mit Dir? Ängstigt es Dich?

Es könnte sein, dass Angst ein Motivator für das Ausbrechen der Krankheit ist. Vielleicht ist Dir schon aufgefallen, dass in den letzten Jahren immer mehr Gesundheitsthemen in den Medien verbreitet wurden. Egal, ob es sich um das Fernsehen handelt oder auch verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Immer gibt es dort Hinweise darauf, wie man sich gesund erhält. Oder welche Möglichkeiten die besten sind, um Krankheiten zu behandeln.

Eine weitere mögliche Antwort findet man in den Veröffentlichungen von Dr. Rüdiger Dahlke.

Er ist ein Pionier der Psychosomatik. Wenn man sich seine Erklärung für das Hauptsymptom von Corona anschaut, die Lungenentzündung, findet man folgende Erklärung:

Das Thema der Lunge ist ganz offenbar Kontakt und Kommunikation, ist sie doch für den Gas­aus­tausch und unsere Sprache verantwortlich, die auf der Modulation des Ausatemstromes beruht. Mit der Entzündung ist das Thema Kon­flikt angesprochen. Erreger kämpfen gegen Antikörper und ihre Mittel sind eindeutig kriegerisch. Es wird belagert und gestorben, angegriffen, blockiert und getötet. Die Makrophagen, wörtlich Großfresser, geben auf Seiten des Körpers genauso wenig Pardon wie die Antikörper, die sich in Kamikazemanier auf die Erreger stür­zen, um mit ihnen zugrunde zu gehen. Insofern haben wir es bei der Lungenentzündung mit einem Konflikt im Kommunikationsbereich zu tun. Die häufigen Lungenentzündungen auf Intensivstationen sind dafür Beleg. An den Erregern kann es wohl nicht primär liegen, denn nirgendwo gibt es weniger als gerade hier. Wenn aber die ganze verbliebene Kommunikation mit der Welt über ein paar Plastik­schläuche läuft, bekommen viele Menschen ein Kontakt­pro­blem, und das kann sich mangels anderer Ausdrucksformen u.a. in ei­ner Lungenentzündung verkörpern.

Auch die wirtschaftliche Situation hat sich gänzlich geändert, seit im März die ersten Corona-Fälle aufgetaucht sind. Auch hier gibt es positive und negative Aspekte. Wie sehr bist Du davon betroffen? Was genau hat sich in Deinem Leben wirtschaftlich materialisiert?

Es gibt Menschen, die in Kurzarbeit sind und mehr Zeit für sich und die Familie haben. Und es gibt Menschen, deren finanzielle Existenz auf dem Spiel steht.

Womit beschäftigst Du Dich? Mit der größeren Freiheit oder der finanziellen Einschränkung?

Es gibt den Spruch: „Wir können nicht bestimmen, wie der Wind weht, aber wir können die Segel entsprechend setzen.“

In welche Richtung möchtest Du Deine Segel setzen? In Richtung Freiheit oder Einschränkungen? Wünschst Du Dir mehr Krankheit oder Gesundheit? In Richtung Fülle oder Knappheit? In Richtung Rettung oder Zerstörung unseres Planeten?

Im Moment ist vieles denkbar. Wichtig ist, worauf wir uns fokussieren, was wir uns wünschen.

Dieses Buch von Rüdiger Dahlke ist sehr hilfreich: Krankheit als Symbol: Ein Handbuch der Psychosomatik. Symptome, Be-Deutung, Einlösung.