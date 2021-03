Von immer mehr Menschen bekommt man mit, dass ihnen, statt dass sie anhalten, die äusseren Umstände, in denen wir uns seit einem Jahr befinden, mehr und mehr aufs Gemüt schlagen. Corona-Müdigkeit, Lustlosigkeit, Widerstand, Unsicherheit, genervt sein bis hin zu Wut und Einsamkeit geben sich die Hand. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, möchte ich dich einladen und inspirieren anzuhalten, hinzuschauen und dir Raum zu nehmen und einzutauchen in das, was du wirklich fühlst.

Denn es gibt einen Weg raus aus diesem Hamsterrad

Dazu muss sich erst im Aussen nichts verändern. Damit meine ich nicht, du sollst alles hinnehmen sondern ich möchte dich ermutigen, das, was die Situation in dir auslöst anzunehmen und zu erforschen. Denn ich dem Moment entsteht in dir eine Öffnung, du kommst dir selbst wieder näher, dein Energiefluss im Körper wird angeregt und du wirst erfahren, was dich wirklich gerade bewegt und was wirklich wichtig für dich ist. So entsteht aus dem Reagieren ein dir wohltuendes Agieren, im Einklang mit dir selbst und dem Leben.

Wenn du allerdings spürst, dass du aus deinem Hamsterrad oder deinem Muster nicht alleine rauskommst, such dir Hilfe und Unterstützung.

Warte nicht auf die nächste Krise oder bis sich alles von selbst löst, das tut es meistens nicht, jedenfalls nicht wirklich. Wenn es im Aussen wieder *besser* wird, ja klar kann es sein, dass wir uns dadurch vorübergehend besser fühlen, doch tief in uns wissen wir, das wir das Thema nicht an der Wurzel bearbeitet haben und es somit auch nicht wirklich gelöst ist.

Wie wäre es, wenn du die aktuelle Situation als eine Einladung annimmst, deine Themen jetzt näher kennenzulernen.

The Journey von Brandon Bays hat mir geholfen, meinen Schutzpanzer zu lockern und fallen zu lassen und so Schritt für Schritt, all dem zu begegnen, was sich dahinter angesammelt hatte.

Mithilfe dieser Innen Reise können wir an die Ursache sprich an diese Wurzel herankommen und so unsere Themen von innen heraus lösen.

Es lohnt sich wirklich, deine Reise nach innen anzutreten.

Sie ist befreiend,wohltuend, heilend und was dich empfängt ist die Lebensfreude, Leichtigkeit, Kreativität und immense Lebenskraft – all das, was die ganze Zeit bereits in dir schlummert und sich leben will – unabhängig von irgendwelchen äusseren Umständen!!

Anhalten und Verbinden – Gratis Online Treffen mit Bettina Hallifax am 9. März um 19.00 Uhr!

Journey Experience Online Seminar 20/21.03.

BettinaHallifax.de

BrandonBays.de