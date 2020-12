Die Bachblüte Gorse wird in Deutschland Stechginster genannt. Der lateinische Name lautet Ulex europaeus. Er ist ein dorniger Strauch und kann bis zu zwei Metern hoch werden. Er blüht von April bis Juni. Ursprünglich wuchs er vor allem an der europäischen Atlantikküste. Heute wächst er in allen Ländern mit gemäßigtem Klima.

Gorse wird durch die Sonnenmethode gewonnen.

Sie gehört zu den „sieben Helfern“. Diese Bachblütenessenzen können bei andauernd schlechter Verfassung unterstützen. Oft werden sie in Kombination mit einer Blüte aus den ‘Ersten Zwölf’ angewendet.

Die sieben Helfer sind

Gorse

Heater

Oak

Olive

Rock Water

Vine

Wild Oat

Die Bachblüte Gorse dreht sich rund um das Thema Hoffnungslosigkeit.

Gorse Blockaden lassen sich häufig bei Menschen mit chronischen Leiden und langwierigen Herausforderungen beobachten. Dabei kann es sich sowohl um eine körperliche Krankheit handeln, wie auch eine seelische. Oder jemand sieht keine Möglichkeit mehr, beruflich auf die Beine zu kommen. Oder jemand verzehrt sich nach einer Person, die die Liebe nicht erwidert.

Ein Mensch im negativen Gorse-Zustand hat innerlich aufgegeben. Er hält es für absolut unrealistisch, dass sich seine Situation noch einmal bessert. Er gibt sich der Situation hin, ohne zu versuchen, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Das schwierige im negativen Horse-Zustand ist, dass der Mensch auch keine Hilfe von außen annehmen kann, weil er denkt, dass sich dadurch sein Zustand nicht verbessern wird.

Durch Einnahme der Bachblüte Gorse kann sich die Sicht auf das eigene Leben ändern.

Dadurch wird man wieder optimistischer. Man ist wieder in der Lage, seine Probleme anzupacken und aus der Welt zu schaffen. Eigentlich gehört Gorse zu den Blüten, die bei Unsicherheit helfen. D.h. durch Gorse gewinnt man wieder die Sicherheit, sein Leben im Griff zu haben.

Dr. Bach charakterisierte die Bachblüte Gorse folgendermaßen:

Sehr große Hoffnungslosigkeit, sie haben den Glauben aufgegeben, dass noch etwas für sie getan werden kann. Durch Überreden oder das Bitten anderer versuchen sie vielleicht andere Behandlungen, versichern aber gleichzeitig ihrer Umgebung, dass die Hoffnung auf Linderung so klein ist.

Ein passendes Lied für den positiven Gorse-Zustand ist von Udo Jürgens: „Und immer wieder geht die Sonne auf.“

Hilfreich ist auch der alte Spruch:

Und wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.

Diese Affirmationen können die Wirkung der Bachblüte unterstützen:

Ich schaffe das. Ich bin stark. Bald bin ich wieder glücklich.

Bachblüten und Astrologie:

Gorse ist dem Tierkreiszeichen Jungfrau zugeordnet. Und dadurch auch dem Planeten Merkur.

Hier kannst Du die Bachblüte bestellen: Original Bachblüten Tropfen Nr. 13 Gorse, 20 ml

Auch interessant: https://taomagazin.de/bachblueten-stellen-sich-vor-heute-cherry-plum/