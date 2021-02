Das Engelorakel für die Neue Zeit

Wir alle sind in der Neuen Zeit angekommen. Wir gehen einer spannenden Zukunft entgegen, wo kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird. Inmitten von so viel Veränderung tut es gut, die Geistige Welt, und ganz besonders die Engel, an unserer Seite zu wissen. Und wir können ihnen immer wieder eine Frage stellen. Dieses Engelorakel ist wie ein Kartenset zu handhaben. Aber – passend zur Zeitqualität – bewusst als Buch gestaltet, damit es überall hin mitgenommen und um Rat gefragt werden kann.

Die Botschaften sind von der Autorin aus der Engelwelt für dich empfangen und aufgeschrieben worden.

Du hast eine Frage?

Nimm das Buch zwischen deine Hände, schließe die Augen, atme einmal kurz ein und aus, und schlage dann eine Seite auf!

Hier ist die Antwort deiner Engel.

Dieses Buch ist nicht einfach nur ein Buch. Es wurde mit Hilfe der Geistigen Welt geschrieben! Wir alle sind in der neuen Zeit angekommen und befinden uns im neuen zwölf jährigen Zyklus einer neuen Welt.

Aber was bedeutet das jetzt für uns Menschen?

Du bist das Wunder! Hier geht es um deine Hellsinne und wie du diese Gaben, die in dir schlummern, jetzt aktivierst. Dazu werden wir auch Engel in unser Energiefeld einladen.Die Autorin ist eine Engelbotschafterin der Liebe und verrät hier viele alltagstaugliche, einfache aber so mächtige Übungen, die sie von der Geistigen Welt für dich empfangen hat. Damit wirst du gut durch diese spannende und wunderschöne Zeit geführt. So kannst Du Heilung und Liebe erleben. Die Kernbotschaft der Engel lautet “Ihr Lichtarbeiter seid die neuen Engel auf Erden und wir begleiten euch, ihr seid nicht allein und wir werden Seite an Seite, gemeinsam Wunder vollbringen“

Bist du bereit für die neue Zeit?

Über die Autorin

Belgin Groha, geboren 1969 in Haan am Rheinland, ist Heilpraktikerin, ausgebildetes Medium und spirituelle Mentorin. Belgin bietet persönliche und hellsichtige Beratungen, Jenseitskontakte, Heilsitzungen und Fernheilungen (Trance Healing) mit persönlichen Botschaften der Engel und Lichtwesen. Sehr beliebt sind ihre Workshops und Seminare im deutschsprachigen Raum, wo sie ihr Wissen mit viel Liebe weitergibt. Seit Kindheit hellsichtig, hat sie eine starke Verbindung zu Engeln und Wesen der Naturelemente und kann sie sehen und hören.

Sie hat eine eigene Gewürzlinie unter ihrem eigenen Label Belgins Kitchen auf den Markt gebracht, wo sie die Gewürzmischungen in einer Meditation aus der Zukunft empfangen hat. Entstanden sind Engelsgeflüster, Sternenstaub und Feenstaub. Wenn man sie fragt, warum sie so viel tut und wie das alles zusammenpasst, sagt sie: Egal, was ich mache, Heilung steht bei mir immer im Mittelpunkt, meine eigene und die von jedem anderen. Jeder Schritt führt mich in diese Richtung. Ich weiß, dass ich dafür geboren wurde, um genau jetzt, zu dieser Zeit, auf unsere Erde Heilung und Liebe zu verbreiten.

Das Engelorakel für die Neue Zeit

Belgin Groha



Herausgeber: Smaragd Verlag; Neuerscheinung Edition (2. Februar 2021)

Broschiert : 160 Seiten / 16,– €

ISBN-10 : 3955312046

ISBN-13 : 978-3955312046

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/groha-belgin-das-engelorakel-neue-zeit