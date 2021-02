Ein Erfahrungsbericht über schnelle Hilfe.

Der Oktober war für mich eigentlich ein Monat der Freude, denn ich hatte mit meiner Freundin eine “Fünf-Rhythmen“-Tanzreise auf Norderney gebucht. Doch als die Reise losging, spürte ich schon eine herannahende Erkältung, die mir ordentlich zusetzte. Und ich fing an, mich schwach und kraftlos zu fühlen. Doch die Reise war lange geplant und gebucht, und somit machte ich tapfer bei dem Tanzworkshop mit. “Einfach machen“, dachte ich!

Leichtsinnigerweise machte ich auch noch bei kaltem Nordwind einen Strandspaziergang und eine Radtour über die Insel. Das war dann wohl doch genau das Verkehrte. Denn als ich nach einer Woche wieder zu Hause war, ging gar nichts mehr. Meine Ohren schmerzten und die Stirnhöhle war offenbar entzündet. Weil ich inzwischen kaum mehr etwas hören konnte, suchte ich angstvoll einen HNO-Arzt auf, der eine schwere Mittelohrentzündung dafür verantwortlich machte. Es war beängstigend, alleine zu Hause zu sein und fast nichts mehr zu hören. Der Arzt gab mir ein Antibiotikum und sagte, dass die Genesung einige Zeit dauern würde.

„Toll“, dachte ich mir, ich fühlte mich hilflos und allein gelassen. Da fiel mir die Contact-Healing-Lehrerin Ursula Podeswa wieder ein, die ich mal bei einer Contact-Healing-Sitzung kennengelernt habe. Ich rief sie an, und sie nahm sich für eine schnelle Hilfe sofort Zeit für mich. Mit ruhiger Stimme stellte sie eine Verbindung zur geistigen Welt her. Diese Energie war sofort spürbar. Ich empfand sehr schnell einen inneren Frieden. Ruhe und Entspannung breitete sich in meinem ganzen Körper aus.

Sie arbeitete mit dem Erzengel Raphael – dem Engel der Heilung und Begleiter aller Heiler.

Auch diese Energie war überraschenderweise am Telefon sofort spürbar. Meine Ohren, die schmerzten und sich irgendwie sehr taub anfühlten, waren nach der 20minütigen Behandlung völlig verwandelt. Die stechenden Schmerzen waren verschwunden. Das Wichtigste überhaupt: Ich konnte wieder hören. Es war unglaublich! Ich hörte auf dem rechten Ohr sogar besser als vorher.

Deshalb konsultierte ich an den darauf folgenden Tagen Ursula immer wieder, um weiter an meinem Heilungsprozess zu arbeiten. Ich fühlte mich liebevoll betreut und gar nicht mehr allein gelassen. Eine sehr schöne, wohltuende und heilende Erfahrung. Contact-Healing ging es Gott sei Dank mit schneller Hilfe wieder aufwärts. Vielen Dank, liebe Ursula!

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.