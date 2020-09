Karl-Heinz Meyer gründete das ÖKODORF-Institut im Ökodorf bei Hannover. Die EXPO 2000 prämierte es als Modellprojekt. Und belohnte damit das Engagement der BewohnerInnen vor allem in folgenden Bereichen: Ökologie / Permakultur, kulturelle, spirituelle und religiöse Toleranz; Entscheidungsfindung + Konfliktlösung ohne Verlierer; kind- und behindertengerechtes Lebensumfeld, Integration der SeniorInnen, vorbeugender Gesundheitsschutz und ganzheitliche Heilmethoden; Beratung für Gemeinschaftssuche und -gründung.

Seit 1980 bietet der Gründer des Ökodorf-Instituts, Karl-Heinz Meyer Beratung bei Gemeinschaftssuche/gründung an. Dabei werden individuell kommentierte Literatur-/Projektlisten erstellt. In den Seminaren wird über verschiedenste Gemeinschaften und spezielle Gemeinschaftsthemen berichtet. Je nach Wunsch ist die Teilnahme der Gäste am gemeinschaftlichem Meditieren, Singen oder Tanzen möglich. Besonders inspirierend sind die jährlichen ÖKODORF-Festivals (Begegnungen von Gemeinschaften, Gründungsinitiativen und Interessierten).

Inzwischen bietet Karl-Heinz die Beratungen am liebsten beim Wandern an (www.pranawandern.de). Das Wandern kann auch genutzt werden für Visionsklärung, Entscheidungsfindung, Konfliktlösung oder einfach für Naturgenuß & Erholung.

1995 initiierte des Ökodorf-Institut die Delphin-Gemeinschaft in Südbaden.

Diese wandelt sich zur Zeit. zum interspirituellen Ökodorf: Integration von Kindern, Kranken, Behinderten, Arbeitslosen, alten Menschen sowie verschiedene Heil- und Therapieformen. Entstanden sind bereits: BioSelbstversorgerhof, Freie Schule, Tauschring, Bioladen, Privat statt Bankkredite, Gesundheitsgemeinschaft statt Krankenkasse, regelmäßige Meditation und Singen von Liedern verschiedener spiritueller Richtungen, 2 Musik-CDs.

Unser Autor, Dipl.-Ing. Karl-Heinz Dieter Meyer ist der Gründer ÖKODORF-Institut für Wohnprojekte.

Seit 1980 berät er bei Gemeinschaftssuche/-gruendung, 1987-1996 baute er das Ökodorf bei Hannover mit auf.

Alpenblickstr.12

D-79737 Herrischried

Tel. 07764-933999

www.gemeinschaften.de

oekodorf@gemeinschaften.de

Auch interessant: https://taomagazin.de/zero-waste-kein-muell-geht-das/