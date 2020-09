Stell` dir vor, dass Geld ist eine V.I.P. (Very important Person). Es hat ein enormes Potenzial und sehr viel Welterfahrung, dass es dir unter Umständen zugänglich machen will. Geld reist andauernd, weil es ständig von einem zum anderen übergeht um dort einen Teil seiner Aufgabe zu erledigen. Dabei kommt das Geld um den ganzen Globus herum.

Du bereitest dich nun auf diesen Kontakt vor und du kannst dir überlegen, welche 3 Fragen, du vom GELD am herzallerliebsten gestellt bekommen willst. Was möchtest Du in einem sehr guten Interview selbst am liebsten gefragt werden?

Systemische Fragen zum Selbstcoaching für einen erweiterten Geldfluss & inneren und äußeren Wohlstand

Das Fragen stellen ist im Coaching (in fast jeder Veränderungsarbeit) eine zentrale Methode. Gut gestellte Fragen fördern Informationen zutage, wecken die Neugier der Beteiligten, fokussieren die Aufmerksamkeit, erschaffen die Möglichkeit sich selbst aus einer Beobachterperspektive zu sehen und ermöglichen somit innere Bewegung und Ver-Änderung. Fragen gestalten im Übrigen Begegnungen mit sich selbst und anderen. Natürlich auch zum Geld.

Du sitzt also (wie ich es immer empfehle) mit dem Geld zusammen in deinem Lieblingssessel, trinkst eine Tasse Kaffee oder Tee und das Geld stellt dir z.B. folgende Fragen:

Wenn ein bedeutender Künstler ein Porträt von dir und dem Geld malen würde in der jetzigen bewegenden Phase deines Lebens, welche Farben möchtest Du auf diesem Bild gerne sehen?

Welchen Künstler würdest du denn mit dem Bild beauftragen?

Welches Ambiente gehört untrennbar zu dir und dem Geld (sozusagen als unverkennbares Persönlichkeitsmerkmal in dieser deiner ganz besonderen Beziehung)?

Und welche Botschaft kann der spätere Betrachter des Bildes in deinem Gesicht und deiner Haltung im Kontakt mit dem Geld entdecken? Wie würde diese Metabotschaft denn lauten?

Zusätzlich gibt es hier noch ein paar weitere systemische anregende Fragen zur Intensivierung deiner Beziehung zum V.I.P. Geld!

Welche Begegnungen mit anderen Menschen haben dich am nachhaltigsten in der Beziehung zum Geld geprägt? Und wie sieht diese Prägung denn aus?

Wie lebst du deine Wohlstandsseite in dir im Alltag aus? (Der Teil in dir der es sich gerne wohl gehen lässt) Und welche Wünsche hat der/die Wohlhabende in dir für die nächsten zehn/zwanzig (10/20) Jahre?

Wie würde sich dein Leben gestalten, nach der Schaltung einer privaten Anzeige in einer großen überregionalen Zeitung mit dem Wunsch dein größtes Wunsch-Projekt finanziell zu unterstützen?

Welche Veränderungen würdest du dir für deinen biografischen Geld-Weg wünschen, wenn du die Uhr nochmal 20 Jahre zurückdrehen könntest? …. und was davon ist heute noch möglich?

Wenn du finanziell alles verwirklichen könntest, was du möchtest, wie wird dein finanzieller und natürlich auch dein anderweitiger Alltag aussehen?

Wen würdest du für die „Tollster-Mensch-der Welt-im-Umgang-mit-Geld“-Wahl nominieren und warum?

Was betrachtest du als Geburtsstunde deines heutigen finanziellen Erfolgs (wenn das zu schwer ist, nimm` den beruflichen)?

Was entgegnest du deinen Zweiflern und Kritikern an deiner finanziellen Kompetenz?

Im Prinzip kannst Du jedes systemische Frageformat auf die Themen V.I.P. Geld und Wohlstandsbewusstsein und Leben in Reichtum und Fülle umschreiben. Probiere es einfach mal aus!

Fragen sind machtvoll und geben bestenfalls Kraft und Anschub zur Veränderung. Meine Erfahrung mit Fragen ist im Übrigen die, dass es sich sehr lohnt ein schönes kleines Arbeitsheft zu besorgen, und dieses nette kleine Geld Coaching Brevier immer wieder zu nutzen, um erhebendes und brauchbares rund ums Geld und dein Wohlstandsbewusstsein einzutragen.

Ich wünsche dir maximalen Erfolg.

Christoph Simon

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

Hier findest Du weitere Informationen über ihn:

http://www.berlincoaching.com

http://www.finanzielle-freiheit-mit-eft.de

http://www.thetahealingberlin.eu