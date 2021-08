Der andere Jesus

Was wäre, wenn Jesus nicht am Kreuz für „unsere Sünden“ gestorben wäre, sondern alles sich ganz anders abgespielt hätte?

Wenn er als erleuchteter Meister Gottes Liebe und Lehre verbreitet, darüber hinaus jedoch einfach ein liebender Mann, Vater und Mensch gewesen wäre, der lebt und liebt und lacht wie du und ich? Das würde alles auf den Kopf stellen, was seit 2000 Jahren viele tausend Menschen beeinflusst hat.

In großer Genauigkeit und überaus glaubwürdig werden die Umstände der Kreuzigung beschrieben. Ein Manuskript, das verblüffender nicht sein könnte: Jesus starb nicht am Kreuz. Mehr noch, er wurde nicht gekreuzigt!

Auch die Beschreibung seines weiteren Lebenswegs und das Schicksal seiner engsten Begleiter werden ausführlich bis zum überraschenden Schluss erzählt. Ein Text, der tiefe Einblicke in das Christus-Geschehen erlaubt.

Niemand kann sagen was genau geschah mit Jesus, auch die biblischen Überlieferungen nicht. Genau dieser Aspekt macht das Buch von Christine Kolbe so einzigartig, so besonders und so spannend. Hinzu kommt, dass es sich – obwohl es ein geshannelter Text aus der geistigen Welt ist – spannend wie ein Roman liest. Dies macht es dem Leser leicht, den Inhalten zu folgen.

Die offizielle Geschichte rund um Jesus von Nazareth hat so viele Lücken, dass man sich schon immer gewünscht hat, mehr zu erfahren: über seine wirklichen Absichten, Pläne, Einfälle und Irrtümer, Sehnsüchte und Enttäuschungen, Qualen und Freuden, vor allem seine Liebe. Es gibt so viele »wahre« Geschichten, doch diese hier ist eine, die gefällt. Weil sie so menschlich, liebenswürdig, glaubwürdig und romantisch ist. Und seine Liebe zu Maria-Magdalena und seine Suche nach ihr so nachvollziehbar geschildert wird.

Spannend und brisant auch die unbekannte Geschichte vom Prediger, der für ihn am Kreuz gestorben und dank zweier Ampullen wieder auferstanden ist, um dann nach Indien zu gehen. Das war dem wirklichen Jeshuah, der nach seiner Folter längst aus dem Kerker zu den Essenern geflohen war weder bekannt noch recht.

Die Autorin:

Christine Kolbe ist Jahrgang 1953, Dipl. Sozialpädagogin, Designerin und seit 1996 freischaffende bildende Künstlerin.Schon in ihrer Jugend kam sie mit spirituellen und esoterischen Themen in Berührung. Ihre mediale Arbeit begann 1987, und sie verfasste seitdem zahlreiche Durchgaben als automatische Handschriften.Christine Kolbe lebt und arbeitet in Südfrankreich und Deutschland.

Der andere Jesus

Neue Einblicke in das Christusgeschehen

von Christine Kolbe

Herausgeber: ‎Smaragd Verlag; 1. Edition (14. Juni 2021)

Broschiert: ‎296 Seiten / 22,– €

ISBN-10: 3955312054

ISBN-13: ‎978-3955312053

