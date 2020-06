Wie der Verzicht auf Fleisch und Milch Körper und Seele heilt – Peace-Food

Unsere Ernährung, kann uns krank machen – oder heilen. Dies ist das flammende Plädoyer des Ganzheitsmediziners Rüdiger Dahlke für eine Ernährung des Friedens. Aus seiner Sicht enthält unsere Nahrung zu viel Totes und macht deshalb unglücklich.

Die Auswirkung der Angsthormone des Schlachtviehs und der Tiere in Massenhaltung auf unsere Seele sind zwar noch nicht erschöpfend erforscht. Eine umfangreiche chinesische Langzeitstudie hat aber zweifelsfrei bewiesen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Krebsinzidenz gibt. Und Krebs ist aus Dahlkescher Sicht eindeutig eine Krankheit der Seele.

Diesem Szenario stellt er die heilende Ernährung entgegen:

Die neuesten neuroendokrinologischen Erkenntnisse zeigen, welche Hormone (Serotonin, Dopamin oder GABA) unsere seelische Balance bestimmen. Und wie sie mit hochwertigen, pflanzlichen Kohlenhydraten und Fetten befeuert werden.

Ein weiterer Unterschied zu vielen anderen Büchern zum Thema ist der Hinweis auf ökologische Landwirtschaft. Denn wenn die veganen Nahrungsmittel nicht ökologisch erzeugt werden, schadet auch das dem Menschen und der Umwelt und trägt nicht zum Frieden in der Welt bei.

Kein Dahlke-Buch ohne direkten Nutzen: Ein Rezeptteil mit dreißig veganen Genussrezepten zeigt, wie schmackhaft Nahrung für die Seele sein kann.

Vegane Rezepte – schnell und einfach für die Alltagsküche – das praktische Kochbuch zum Bestseller Peace Food.

PEACE-FOOD – Vegan einfach schnell ist die kulinarische Weiterführung der Bestseller zur veganen Ernährung von Ruediger Dahlke. In seiner Einleitung beschreibt der Autor, wie eine rein pflanzliche Ernährung ein regelrechtes Schutzschild aufbaut gegen Krankheiten der Moderne. Er erklärt in diesem Buch, wie einfach und schnell sich vegane Gerichte im Alltag zubereiten lassen. Dahlkes Lieblingsköche zaubern dafür am Herd: 90 köstliche vegane Gerichte, die den Umstieg leicht machen.

