Der Herzkristall von Atlantis

Mit diesem Buch öffnet sich eine Tür hinein in die Entstehung des Goldenen Zeitalters von Atlantis. Die Hohepriesterin Selina reicht dir ihre Hand, damit du teilhaben kannst an diesem großen Entstehungsprozess, der Geburtsstunde von Atlantis.

Gesandt aus den Lichtreichen Lemurias war es ihre Aufgabe, den Tempel des Herzens auf Atlantis zu errichten. Ihre Geschichte möchte dich daran erinnern, dass auch du ein Kind von Atlantis bist.

Sie bringt dir tiefe Erkenntnis und Erinnerung in deiner Seele.

Die Priesterin weiht dich ein in die Mysterien der heiligen Riten, des Wissens und der Weisheit.

Sie verbindet deine Herzensräume mit dem Allerheiligsten und aktiviert den Herzkristall in dir.

Tauche ein in die zwölf Tempelräume, ihre unterschiedlichen Energien und Aufgaben. Lass dich berühren von den Priesterinnen, die hier wirken, und erfahre, wie du die Dinge in deinem Leben wandeln kannst, damit sich das Goldene Zeitalter von Atlantis in dir entfaltet.

Leseprobe:

Ich bin die Heilerin Selina, Hohepriesterin von Atlantis und Lemuria. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass jetzt die Tore wieder offen sind und es Menschen gibt, die sich ihrer Fähigkeiten wieder erinnern und sie aktivieren. Ich möchte euch allen an dieser Stelle sagen, dass es gerade jetzt, hier und heute, wichtig ist, dass ihr zurückkehrt zu euren Wurzeln von Atlantis. Ja, ihr habt richtig gehört: Atlantis! Ihr, die ihr dieses Buch lest, seid alle Kinder von Atlantis. Ihr alle seid wichtig, um das goldene Licht, das es einst auf Atlantis gab, wieder auf die Welt zu bringen. Dann, geliebte Kinder, Brüder und Schwestern, wird Frieden sein und Harmonie. Dann, geliebte Kinder der Sterne, werdet ihr zurückkehren in den Schoß der Einheit im Licht.

Ihr werdet Euch erinnern!

Mit Hilfe dieses Buches werdet ihr euch erinnern, wird etwas tief in eurem Inneren erwachen, und es gibt kein Halten mehr. Wenn ihr den Ruf in euch spürt, dann macht euch bereit, den Weg des Heilers zu beschreiten. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen, möchte euch von Atlantis erzählen, von seinem Glanz und seiner Dunkelheit. Meine Worte bringen dir tiefe Erkenntnis, Erinnerung in deiner Seele.

Sie segnen dich, die/der du diese Zeilen liest, und weihen dich ein in die Mysterien der heiligen Riten, in Wissen und Weisheit. So öffne ich mit dieser Seite hier eine goldene Tür, und die Energie von Atlantis wird zu dir fließen, sie wird dich berühren und führen auf deinem Weg. Ich bin bei dir, geliebtes Kind, und mein Segen ist mit dir. Schritt für Schritt, Wort für Wort, werde ich da sein, dich durch meine Geschichte begleiten und darüber hinaus, wenn du es so magst. In Liebe Selina

Der Herzkristall von Atlantis

Birgit Bosbach

Herausgeber: Smaragd Verlag; Neuerscheinung Edition (31. August 2020)

Broschiert: 176 Seiten /

ISBN-10 : 3955311961

ISBN-13 : 978-3955311964

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/bosbach-birgit-der-herzkristall-atlantis