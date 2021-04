Bestimmt kennst auch du diese Momente: Das Leben fordert dich heraus, rüttelt an deiner Komfortzone und ehe du dich versiehst, verlierst du den Kontakt zu deiner Mitte. Du fühlst dich überfordert, gestresst, alles wächst dir über den Kopf und dann – bäm – ab sofort sind alle deine Reaktionen und Handlungen wie automatisiert und du denkst kaum noch darüber nach, sondern tust einfach nur noch.

Doch was, wenn diese automatischen Verhaltensweisen und Reaktionen nicht aus deiner Mitte heraus gesteuert wird, sondern bereits vor langer Zeit programmiert und nie überholt oder aktualisiert worden ist? Dann könnten deine Reaktionen so aussehen…

Du bist gereizt, genervt oder sogar aggressiv.

Am liebsten möchtest du dich nur noch aus der Situation oder vom Leben zurückziehen.

Du beginnst dich anzustrengen, gehst über die Grenzen deiner Kraft und bist nur noch im Funktionsmodus.

Wie kommen wir aus diesen Schleifen wieder heraus? Was treibt unseren unser Verhalten, wirklich an? Wie kann ich auch in stressigen Situationen in meiner Mitte verankert bleiben? Wie kann ich meinen Herausforderungen aus der Ruhe heraus begegnen?

Diese Fragen haben mich vor drei Jahrzehnten auf meinen Weg zur Selbsterforschung und Selbstfindung gebracht. Nun begleite ich seit knapp 20 Jahren Menschen, die eine echte Veränderung in ihrem Leben wollen. Sie kommen zu mir, weil sie die immer wiederkehrenden Gefühle von Unsicherheit, Angst, Stress, Niedergeschlagenheit, negativem oder auch schädigendem Verhalten überwinden möchten.

In diesem Mini Workshop lade ich dich zu einer gemeinsamen Entdeckungsreise ein.

Was dich erwartet:

Du lernst ein Modell und auch Übungen kennen, die dir helfen, dir selbst näher zu kommen.

Du erforschst und erfährst, welchen Einfluss deine Konditionierung auf dein Verhalten hat und wie du dich aus limitierenden Verstrickungen befreist.

Hier erfährst du, wie du automatische Reagieren mit Handeln in Achtsamkeit austauschen kannst.

Du erlebst auf einer von mir geführten Innenschau, wie du die Beziehung zu dir selbst vertiefen kannst.

Sei dabei und komm zurück in deine Mitte!

Ich bin gespannt, was du entdecken wirst (oder was wir gemeinsam aufdecken werden) und freue mich auf dich und unsere gemeinsame Zeit.

Mehr über Bettina Hallifax:

www.BettinaHallifax.de

Wann? 3. Mai 2021, 19.30 – ca. 21.30 Uhr

Wo? Zuhause an Deinem Computer.

Hier geht’s zur Anmeldung: https://feelgood-festival.de/zwei-miniworkshops-mit-bettina-hallifax