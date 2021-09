Schon ab den ersten Minuten dem neuen Erdenbürger einen optimalen Start ins zukünftige Leben zu geben. Das ist mit großer Sicherheit aller Eltern Bestreben. Dies ist mit der Baby-Klangschale DIAMANT möglich. Mit ihr bietet sich die Möglichkeit, mit dem Baby eine ganz spezielle Kommunikation zu pflegen. Diese findet auf verschiedenen Ebenen (z. B. Körpergeräusche der Mutter, Sprache, Gesang, Naturgeräusche etc.) statt.

Ein Baby-Flüsterer ganz besonderer Art.

Der Grundgedanke beim Entwickeln dieser Baby-Klangschale war, dem neugeborenen Baby die Umstellung von Mamis Bauch zur profanen „Außenwelt“ so leicht wie nur möglich zu machen. So kann für das Baby die Umstellung von der Geborgenheit von Mutters Schoß in die „rauhe“ Umwelt erleichtert werden.

Die Erfindung der Baby-Klangschale entstand aus dem Bedürfnis heraus, Müttern bzw. Familien eine Möglichkeit zu bieten, mit dem Baby in eine ganz spezielle Kommunikation zu kommen. Diese gibt im Besonderen den Babys das Gefühl der harmonischen Geborgenheit.

Sicherlich haben Sie als werdende Mutter eine Vielzahl von Büchern, Zeitschriften und anderen Informationsträger schon „konsumiert.“ Sogar spezielle Kurse haben Sie besucht und nun fühlen Sie sich richtig gut unterrichtet, die folgende Zeit zu meistern.

Was tun, wenn es ein „Schreibaby“ ist?

Jetzt kommt die Baby-Klangschale von PRIMUSONA ins Geschehen. Denn mit ihr gibt es die Möglichkeit, dem Baby genau das akustische Umfeld zu bieten, das einst in Mamis Bauch war.

Dieser Puls mit den Bauchgeräuschen wurde ganz gezielt vom unteren Bauchraum auf CD aufgenommen, so dass die Herzschläge auch etwas gedämpft sind. Genau wie es auch in Mamis Bauch war. Hat das Baby Schwierigkeiten, den Inhalt des Fläschchens zu vertragen, so kann der Baby-Flaschenwärmer (mit) in die Klang-liege gestellt werden, um mit der CD 02 beschwingt zu werden. Der Klang 02 stärkt u.A. den Magen und die Quinte bei diesem Klang die Leber (siehe Mappe).

Entwicklung des Gehirns

Schon in ganz früher Zeit entwickelt sich das Gehirn des Babys. Werden die Gehirnzellen und Synapsen schon frühzeitig mit positiven Wahrnehmungen und Informationen bedient, ist davon auszugehen, dass dies sehr positiv für die Entwicklung des Gehirns ist.

So wie die Ernährung für das körperliche Wachstum notwendig ist und durch ihre Zusammensetzung das Wohlbefinden bestimmt und zum Teil Einfluss auf die spätere Körpergröße hat. So braucht das Gehirn und

dessen Synapsen ebenfalls Nahrung in Form von Information. So wie in der Botanik die Pflanzen nicht nur Wasser und Nährstoffe sondern auch Sonnenlicht brauchen, braucht gerade der Mensch um größer

Werden, vor allem nicht nur Ernährung (Essen und Trinken) und Zuwendung, er braucht auch reichlich „Zufluss“ an Informationen.

Diese Informationen nennt man Engramme und sie werden bekannterweise im Gehirn gespeichert. So ist es ganz natürlich und auch logisch, dass bei größerem Zufluss von Informationen die Anzahl und Vernetzung von Synapsen zunimmt und stabilisiert wird.

Verschiedene Geschichten lassen sich auf eine CD laden. Diese können dann immer wiederholend über die Baby-Klangschale dem Baby zum Anhören angeboten werden.

Diese Informationen können dazu beitragen, dass sich auch der IQ des Kindes schneller entwickelt und es dadurch später einen guten Start ins Leben hat.

