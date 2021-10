Nach dem Modell von Dr. Robert O. Becker und Dr. Björn Nordenstrom, ehemaliger Vorsitzender des Nobelpreiskomitees, kann Frequenztherapie dabei helfen, eine gesunde Zellmembranspannung zu erzeugen. Das ist eine optimale Voraussetzung, um Gesundheit zu erhalten oder um wieder gesund zu werden Die beiden Zellforscher haben herausgefunden, dass durch ein Absinken der elektrischen Zellmembranspannung nahezu alle chronischen und akuten Krankheiten entstehen können. Dabei wird der Körper als ein elektrisches Feld gesehen. Dieses Feld ist von der Kommunikation der einzelnen Zellen untereinander abhängig.

Wenn das Kraftwerk Zelle stark genug ist, hat der Körper für die zahlreichen Vorgänge auch genügend Energie. Damit die Zelle stark sein kann, braucht es eine optimale Zellmembranspannung.

Wenn von außen zugeführte durch Frequenztherapie elektrische Frequenzen das Spannungspotenzial anheben können, wäre es möglich, viele Krankheiten mit den entsprechenden Stromstärken und Frequenzen zu behandeln. Damit der Körper gesund und leistungsfähig bleibt, sind ausreichende Elektronen als elektrische Ladungsträger unbedingt notwendig. Je mehr Ladungsträger vorhanden sind, umso höher ist die elektrische Leitfähigkeit. Umso besser können die zahlreichen Vorgänge im Körper in der Art eines großartigen Symphonieorchesters miteinander kooperieren.

Die Anwendung elektrischer Ströme im Bereich der Physiotherapie ist seit langem bekannt. So kann z.B. bei einem Bandscheibenvorfall ein Bad in elektrisiertem, erwärmtem Wasser (Stangerbad) zu einer verbesserten Durchblutung und Schmerzreduktion führen.

Frequenztherapie als „energetische Hausapotheke“

Über die Jahre ist ein Frequenztherapiegerät* entstanden, das als „Energetische Hausapotheke“ bei vielen Beschwerden zur Anwendung kommen kann. Das Gerät ist als Medizinprodukt Klasse IIa zugelassen. Der zugrundeliegende Wirkmechanismus soll es erlauben, z.B. Schmerzen des Bewegungsapparates, Wunden, Verletzungen, Kopfschmerzen, Depressionen und Angstzustände zu behandeln.

Ziel ist, durch Zuführen elektrischer, genau auf die Symptome abgestimmter Frequenzen eine geringe elektrische Zellmembranspannung wieder auf ein gesundes Niveau zu bringen und so einer möglichen Übersäuerung auf Zellebene entgegenzuwirken. Aus einem Spektrum von 0 bis 10 Megahertz werden die Frequenzen und Stromstärken ausgewählt, die passgenau für den Patienten oder Klienten notwendig sind. Die Besonderheit des Gerätes ist die eingebaute Informationsfeldtechnologie. Damit wird in Echtzeit die anzuwendenden Frequenzen analysiert.

So erhält jeder die Unterstützung, die in diesem Moment individuell benötigt wird. Es soll die Proteinsynthese beschleunigt werden. Und auch der PH-Wert im Inneren und Äußeren der Zelle wird balanciert. Letztlich handelt es sich um eine einfache Vorgehensweise, um die Zelle wieder in Richtung mehr Gesundheit zu stabilisieren.

Neben den zahlreichen Festprogrammen enthält das Gerät die „Nuno Nina Goldprogramme“. Nuno Nina leitet weltweit sieben Kliniken für integrative Medizin. Er ist Spezialist für Zellbiologie.

Nun Nina hat in jahrelanger Arbeit erforscht, welche Frequenzen zur Behandlung der unterschiedlichen Symptome und Erkrankungen angewendet werden können. Daraus entwickelte er sein spezielles Behandlungskonzept. Er hat mehr als 130.000 Frequenzen zusammengestellt. Das Ziel war, die Zelle so zu beeinflussen, dass sie wieder ein gesundes Zellmembranpotenzial aufbaut.

Reinigung des bioenergetischen Feldes, Harmonisierung und Energetisierung

Unter anderem soll ein komplettes Entgiftungsprogramm den Organismus unterstützen, sich von belastenden Einflüssen durch Umweltgifte bzw. Toxine zu befreien. Dieses wirkt auf verschiedene Organbereiche und bioenergetische, körperliche Schaltkreise entgiftend und ausgleichend ein. Dazu können die Programme „Pure“, „Balance“ und „Care“ beitragen. Das Antistress Programm kann Entspannung und Regeneration fördern. Das „Being“ Programm Bereiche harmonisiert des emotionale Befinden. Wer Leistung erbringen will, kann das Programm „Energy“ zur bioenergetischen Unterstützung nutzen.

Die „Nuno Nina Goldprogramme“ werden ebenfalls ständig „live“ im Informationsfeld analysiert. Wenn eine einzelne Frequenz ihren Sättigungsgrad erreicht hat, erkennt das intelligente System dies. Anschließend wechselt es zur nächsten Frequenz. Während der Anwendung wird der Fortschritt auf dem Display angezeigt. So erhält man Auskunft darüber, wann die Zelle z.B. mit 90% ihren Sättigungsgrad erhalten hat. Unter dem oberen runden Teil des Gerätes befindet sich ein Sensor, mit dessen Hilfe sich das System mit dem Informationsfeld verbindet. Über einen hochwertigen Frequenzgenerator werden die benötigten Frequenzen erzeugt.

Einfache Bedienung

Die Bedienung des Gerätes ist einfach. Es gibt drei Knöpfe auf der Vorderseite, einen kleinen Bildschirm und einen Stecker für den Anschluss der Elektroden. Zum Einschalten dient der mittlere Knopf. Die beiden äußeren Knöpfe dienen zum Anwählen der einzelnen Menüpunkte. Diese bestehen aus Festprogrammen, individuellen Programmen und Sonderprogrammen. Letztlich handelt es sich um eine einfache Vorgehensweise, um die Zelle wieder in Richtung mehr Gesundheit zu stabilisieren. Die elektrischen Frequenzen werden dann über Elektroden an den Körper übertragen. Diese Technologie mit seiner kinderleichten Bedienung eignet sich daher ideal für Patienten. Es ist ein einfaches aber effektives Werkzeug für den Praxisalltag.

Dr. Manfred Doepp vom Quantisana Gesundheitszentrum in der Schweiz ist medizinischer Experte in der Anwendung der Informationsfeldtechnologie. Er vertraut inzwischen weitgehend den innovativen technologischen Möglichkeiten:

„Die nun mögliche Rückkopplung mit dem Informationsfeld erweitert das therapeutische Anwendungs- und Wirkspektrum. Während der Anwendung der frequenzmodulierten Elektronen Therapie werden pro Sekunde 10 hoch 18 Elektronen übertragen.“

Die Übertragung findet durch Elektroden statt, die in der Hand gehalten werden. Es ist aber auch eine Anwendung von Hand zu Fuß möglich. Dabei kann der Patient entspannen. Weiter ist es möglich, das Gerät in einer kleinen Tasche am Körper zu tragen und Armbänder für die Übertragung der Elektronen zu nutzen. Damit ist er in der Ausübung der alltäglichen Abläufe nicht eingeengt.

Die Übertragung von Elektronen kann zum Aufbau einer gesunden Zellmembranspannung führen. Es wird als energiestärkend und aufbauend wahrgenommen.

Unser Wohlbefinden kann durch die häufige Reinigung des bioenergetischen Feldes und durch die Wiederherstellung eines Gleichgewichts verschiedener bioenergetische Funktionen positiv beeinflusst werden.

Die Rückmeldungen von Patienten sind sehr positiv

Laufen wir barfuß über eine Wiese, nehmen wir Elektronen auf und fühlen uns dadurch gestärkt. Über den TimeWaver Home können wir uns zusätzlich Energie zuführen. Diese Energie ist individuell auf uns abgestimmt. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der Gesundheit.

Wir können unsere Gesundheit in „die eigene Hand“ nehmen. Uns sorgen für unsere Entgiftung, Energetisierung oder Beruhigung in optimaler Weise. Körper, Geist, Psyche und Seele erhalten mit den optimal aufeinander abgestimmten Programmkombinationen eine wertvolle Unterstützung.

Unsere Autorin Patricia Lüning-Klemm arbeitet in München in der Beratung und ist freie Autorin im Bereich komplementärmedizinischer Fachmagazine. p.luening-klemm@web.de

Hinweis

Wissenschaft und Schulmedizin erkennen die TimeWaver-Systeme und deren hier beschriebene Anwendungen aufgrund fehlender wissenschaftlicher Nachweise im Sinne der Schulmedizin nicht an. Die hier wiedergegebenen Fälle sind Einzelfallbeispiele, welche nicht verallgemeinerbar sind. Darin getätigte Aussagen geben lediglich die Meinung und Erfahrung des Anwenders wieder. Ob angesprochene oder andere mögliche Behandlungserfolge auf die Behandlung mit TimeWaver Systemen zurückzuführen sind, ist nicht nachgewiesen.

