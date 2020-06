Wahres Beten ist ohne Worte. Es erfolgt in der „Sprache des Herzens“, dem Gefühl. Worte sind nur das Gefäß für das wahre Beten. Der Inhalt ist das dankbare Empfangen des Inhalts meines Gebetes. Wahres Beten ist danken. Und ist bereits Erfüllung. Beim wahren Beten richtet man das Bewusstsein dankbar auf die „erfolgte Erfüllung“. Ein wahres Gebet enthält auch niemals eine Bitte. Es enthält stets nur das dankbare Empfangen. Die gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür wir dankbar sind.

Realität entsteht im Bewusstsein

Es tritt im Außen nur „in Erscheinung“. Was im Bewusstsein bereits verwirklicht ist, muss außen als Realität „in Erscheinung treten“. Und das tut es dann auch, immer, bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Ein wahres Gebet wird so immer erhört.

Gebete für Heilung verstärken die Krankheit. Gebete um Geld verstärken den Mangel. Beten ist nur wirksam, wenn wir dankbar habend beten. Und, wenn wir fühlen, dass es bereits geschehen ist.

Das ganze Geheimnis besteht darin, zu fühlen, dass Ihr Gebet bereits erhört, Ihre Absicht, Ihr Wunsch bereits erfüllt ist. Sie machen sich so „magnetisch“ für die Erfüllung und ziehen die Menschen, Dinge und Umstände in Ihr Leben, die für die Erfüllung erforderlich sind. So führt jedes wahre Gebet zur gewünschten Erfüllung. Das Gefühl der „absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung“ ist der Schlüssel zur Erfüllung.

Wahres Beten heißt auch, die „Illusion des ich“ aufzulösen

Es bedeutet, sich als ungetrennten Teil des Allerhöchsten zu erkennen. Eins zu sein mit dem Einen. Wahres Beten ist leben und handeln aus dem „Master Mind“. Die einzige Grenze ist die „Grenze Ihres Glaubens“. Denn: „Einem jeden geschieht nach seinem Glauben“. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. In der Bibel heißt dieses geistige Gesetz: „Bittet um das, was Ihr wollt. Glaubt nur, dass Ihr erhalten haben. Und es wird Euch werden“. (Markus 11/24)

Bleiben Sie in der „Gewissheit der erfolgten Erfüllung“ bis das Gewünschte Realität ist. Das geschieht am besten durch „gefühlte Dankbarkeit“. Wenn Sie fühlen, dass es ist, dann haben Sie es erreicht.

Wahres Beten ist „Erwachen zu sich selbst“

Es ist das einzig wesentliche im Leben und der Beginn des wahren Lebens. Sie kommen mit einem Schritt „zu Bewusstsein“, indem Sie sich beim Leben zuschauen. Als „Beobachter“ endet sofort die Identifikation mit dem „ich“. Denn das, was Sie beobachten, das können Sie ja nicht sein.

Wahres Beten ist eins sein mit dem Allerhöchsten.

Wenn Sie bereit sind, öffnen Sie bewusst Ihr Scheitelchakra und erleben Sie bewusst Ihr eins sein mit dem Allerhöchsten. Kommen Sie so in die „universelle Wahrnehmung“. Sie erkennen die vollkommene Antwort in jeder Frage, die ideale Lösung in jeder Aufgabe und den besten Weg und die richtigen Schritte. Sie lassen sich bewusst von der „Weisheit des Allerhöchsten“ führen und erleben bewusst: Gott wirkt durch mich als ich. Sobald Sie spüren, dass Sie nicht mehr eins sind mit dem Allerhöchsten, ist es Zeit für ein neues Gebet. Und wenn Sie bereit sind, bleiben Sie ständig „online“ mit dem Allerhöchsten.

Das vollkommene weise, erwachte – Ihr wahres Wesen – wartet nur darauf, dass Sie hervortreten als der, der Sie wirklich sind. Es wartet darauf, dass Sie ständig bewusst leben. Sein Sie eins mit dem einen. Leben und handeln Sie als das eine Sein. Dann ist alles, was Sie sagen, fühlen und tun ein wahres Gebet. Sie leben als Little Buddha im Alltag und sind ein Segen für jeden, der das Glück hat, Ihnen zu begegnen.

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de