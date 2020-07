Wer sich die üblichen Rezepte für Speiseeis anschaut, dem fällt auf, dass als Zutaten meist Sahne oder sogar auch Eier angegeben sind.

Inzwischen gibt es aber auch viele vegane Varianten.

Die einfachste ist: Früchte pürieren, etwas Wasser hinzuzufügen und das ganze in Eisförmchen im Tiefkühlfach gefrieren zu lassen. Das kann auch in verschiedenen Farben und Schichten geschehen: Z.B. mit roten Beeren, grünen Kiwi und gelber Mango.

Wer es sahniger mag, püriert Früchte entweder mit Sojasahne oder Kokosmilch, süßt nach Geschmack – entweder mit Zucker, Ahornsirup oder auch Stevia – und dann die Masse in der Eismaschine gefrieren lassen. Wer es nicht so süß macht, süßt nur mit Bananen! Das Eis kann auch in einer Schüssel im Tiefkühlfach gefrieren. Dabei ist es allerdings wichtig, alle halbe Stunde das Eis durchzurühren, damit sich keine Eiskristalle bilden. Sonst wird es zu fest.

Bei dieser sahnigen Variante kann es ganz hilfreich sein, Guarkernmehl oder Johannisbrotkernmehl hinzuzufügen, dann wird es beim Auftauen nicht direkt flüssig.

Es ist auch möglich, die Früchte einzufrieren und sie dann mit Sojasahne oder Kokosmilch zu pürieren.

Hier mein Lieblingsrezept:

250 g Erdbeeren

1 Banane

50 g Zucker

250 ml Kokosmilch

1 Teel. Guarkernmehl

Alles miteinander pürieren und in die Eismaschine geben. Nach etwa 30 – 45 Minuten könnt Ihr dieses leckere Eis verputzen.

Und hier könnt Ihr noch viele andere leckere Eisrezepte finden: https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/vegane-eisrezepte/

Viel Spaß mit dem Eis bei diesen sommerlichen Temperaturen!