Die Flucht aus dem Alptraum einer Sekte hin zu spirituellem Erwachen.

Als junges Mädchen gerät Elva Neges in die Hände eines geisteskranken Gurus und führt ein gefährliches und abenteuerliches Leben im Ausland – immer am Rande des Abgrunds.

Nach 21 Jahren gelingt ihr mit den beiden Töchtern endlich die Flucht nach Deutschland, und sie steht vor dem Nichts.

Es beginnt ein harter Kampf aus der existentiellen Misere und den Folgeschäden ihrer Traumatisierung.

Erst mit ihrer spirituellen Entwicklung setzt wirkliche Heilung ein.

An diesem tiefgreifenden Prozess lässt uns Elva Neges mit schonungsloser Ehrlichkeit teilhaben und nimmt uns mit in ihre dunkelsten Abgründe.

Flucht nach vorn ist kein Opferbericht, sondern ein Zeugnis dessen, welch unglaubliches Potenzial an seelischer Selbstheilungskraft der Mensch in sich trägt.

Ein starkes Buch von einer starken Frau. So mancher wird sich darin wiederfinden. Elva Neges schildert ehrlich, authentisch und auf fesselnde Weise ihren Lebensweg.

Die Botschaft, die die Autorin in diesem Buch vermittelt: nicht, was du erlebt hast, was dir angetan wurde, ist entscheidend, sondern wie du als Mensch und als spirituelles Wesen daraus hervorgehst, was du aus deinen Erfahrungen schlussendlich machst.

Die Geschichte von Elva ist tief berührend. Schonungslos ehrlich, offen und mutig erzählt sie aus ihrem bewegten Leben. Sie gerät in die Fänge eines Psychopathen und es gelang ihr schließlich nach Jahren die Flucht mit ihren beiden Kindern. Endlich konnte sie ihr neu gewonnenes Leben in Freiheit genießen, stets mit der Angst verbunden, entdeckt zu werden. Sie entdeckte ihre Spiritualität und allmählich konnte Heilung erfolgen. Besonders beeindruckend ist ihr ungebrochener Lebenswille und ihre Liebe zu ihren Kindern, Tieren und der Natur.

Über die Autorin:

Elva Neges ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Künstlerin. Mit ihren zwei inzwischen erwachsenen Töchtern führte sie ein bewegtes Leben im Ausland, bis sie nach Deutschland zurückkehrte. Tiefe persönliche Krisen brachten sie auf ihren spirituellen Weg, und sie erkannte, dass all ihre schmerzlichen Erfahrungen Widerspiegelungen ihrer inneren Strukturen waren.Das Potenzial, unsere göttliche Schöpferkraft zur Neuerschaffung unserer inneren und äußeren Welt einzusetzen, bildet die Grundlage ihrer spirituell-therapeutischen Hypnosen. Zudem unterstützt sie Menschen durch geführte Meditationen und farbtherapeutische Kunst. Besonders am Herzen liegt Elva Neges ein liebevoller Umgang mit Mutter Erde und all ihren Geschöpfen. Daher engagiert sie sich im Tier- und Umweltschutz und lebt vegan. Für sie ist eine seelische Heilung ohne eine achtsame und liebevolle Verbindung zur Natur nicht denkbar.