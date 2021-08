Bei „Iliohoos – der Schule des einfachen Lebens“ erwartet Sie nicht nur Urlaub vom Alltag, sondern die Rückbesinnung aufs Wesentliche.

Sie werden von dem Wissen unserer erfahrenen Qigong- und Yogalehrer profitieren und unter der griechischen Sonne direkt am Meer wunderbar auftanken. Lina und Jorgos, die ihre Workshops seit 25 Jahren auf der grünen Halbinsel abhalten, gewähren Einblicke ins griechische Leben und führen zu den schönsten Plätzen und Badebuchten.

Infos:

Lina Kasviki

Tel. 01718476581

iliohoos@gmail.com

www.iliohoos.com

Termine 2021

QIGONG UND YOGA

30.04.-14.05. Qigong (Chan Mi Gong) mit Lucy

14.05.-28.05. Qigong (Taiji-Qigong) mit Jorgos oder

14.05.-28.05. Hatha Yoga mit Basu

06.05.-20.05. Qigong (Chan Mi Gong) mit Lucy

20.05.-03.06. Qigong (Taiji-Qigong) mit Jorgos oder

20.05.-03.06. Hatha Yoga mit Basu

03.06.-17.06. Qigong (Hui Chun Gong) mit Jorgos oder

03.06.-17.06. Kriya Hatha Yoga mit Basu

17.06.-01.07. Tao Yoga Retreat mit Jorgos oder

17.06.-01.07. Kriya Yoga Retreat mit Basu

01.07.-15.07. Hatha Yoga und Qigong mit Basu

26.08.-09.09. Qigong (Chan Mi Gong) mit Lucy

09.09.-23.09. Qigong (Taiji-Qigong) mit Jorgos oder

09.09.-23.09. Hatha Yoga mit Basu

23.09.-07.10. Qigong (Hui Chun Gong) mit Jorgos

07.10.-21.10. Jia ke Hara (Gesundheit und Freude auf Griechisch) mit Lina und Jorgos

Preis für alle Termine: 1.290 €, EZ-Zuschlag: 260 €

Taoistisches Retreat: 1.430 €, EZ-Zuschlag: 260 €

Kriya Yoga Retreat: 1.430 €, EZ-Zuschlag: 260 €

Jia Ke Hara: 1.190 €, EZ-Zuschlag: 220 €

Zuschlag Zimmer mit Meersicht: 50 €, 2 Wochen

Im Preis sind enthalten:

– 14 Übernachtungen, Bad/WC, Kühlschrank, Klimaanlage (gegen Gebühr), Balkon/Terasse und gegebenfalls Meerblick

– Sammeltransfers Flughafen Thessaloniki-Anlage und zurück oder Volos Flughafen-Anlage und zurück zum Flughafen im Taxi oder Minibus (Ankunft vor 16.00 Uhr am Anreisetag)

– Frühstücksbuffet

– 9-mal Abendessen(jeden Tag außer die 4 Wanderungstage und den freien Tag)

– Vorführung über Pilion und seine Heilpflanzen

– Qigong/Yoga-Programm: 8-mal Morgen- (1 Std.) und Vormittagsübungen (2,5 Std.) sowie Abendmeditationen (1,5 Std.)

– Jia-ke-Hara-Programm: 8-mal leichte Atem- und Körperübungen aus dem Qigong nach dem Frühstück(2 Std.), 8-mal Abendmeditationen, Entspannungsübungen und Qigongselbstmassage(1,5 Std.), 2-mal griechischer Tanz

– Taoistisches Retreat und Kriya Yoga Retreat: 14-mal Abendessen. Siehe entsprechenden Programmablauf unten.

Zusätzliche Angebote (vor Ort buchbar)

– vier Ganztagesausflüge(Preis pro Wanderung: ab € 25 inkl. Transport)

– Griechische Kreistänze, (Preis pro Tanzabend: € 5)

– Sprachkurs, (Preis pro Unterrichtseinheit: € 5)

– Massageeinzelsitzungen, z.B. Shiatsu oder Thai-Massage

Hinweis:

Die Programme sind auch wöchentlich buchbar (empfohlen jeweils die 1. Woche).

Preis pro Person im Doppelzimmer € 700,- (Jia Ke Hara € 650,-, Retreats € 770,-)

Aufpreis Einzelzimmer € 130,- (Jia Ke Hara € 110,-)

Zuschlag Zimmer mit Meersicht: 25 €, 1 Woche (Zimmer mit Meersicht gehen vorrangig an TN, die 2 Wochen bleiben), 1 Flughafentransfer ist inkludiert.

Kursbeschreibung

Qigong (Chan Mi Gong): Die 9 einfachen Dantian-Übungen, Die Meisterübung mit den Elementen, Die Reinigung des Körpers, Die Lichtquelle, Die Blasen-Meridian-Massage, Die 4 Basisübungen des Chan Mi Gong.

Qigong (Taiji-Qigong): Leichte Körper- und Atemübungen im Stil des Taiji-Qigong, Seidenraupeübung, Qigongbauchmassage, taoistische Entspannung (Hso Wan), Verschmelzung der 5 Elemente, die fundamentale Übung, kleiner himmlischer Energiekreislauf; Meridianlehre, Yin-Yang-Lehre.

Qigong (Hui Chun Gong): Die 10 einfachen Bewegungen zur Verjüngung und Langlebigkeit (Hui Chun Gong), Qigongkörpermassage, die sechs heilenden Laute, die Verschmelzung der 5 Elemente, der Innerer Atem, großer himmlischer Energiekreislauf, stilles Qigong zur Selbstheilung; taoistische Weisheiten.

Yoga(Hatha Yoga Meditation): Hatha-Yoga, Asanas, Pranayama, Meditation, Surya Namaskara, Entspannung, Reinigung, Nidra-Yoga; Vorträge über Yoga

Yoga (Kriya Hatha Yoga, Lange Meditation): Kriya-Hatha-Yoga, Asanas, Pranayama, longer performance meditations, Surya Namaskara, Entspannung, Nidra-Yoga, Vorträge über Yoga

Yoga und Qigong (Hatha Yoga,Taiji-Qigong, Meditation): Hatha-Yoga, Asanas, Pranayama, Meditation, Taiji-Qigong, Entspannung, Reinigung, Nidra-Yoga, Vorträge über Yoga

Hinweis: Für keines der obenstehenden Programme sind Vorkenntnisse nötig. Geeignet für Anfänger und Leute mit Erfahrung in Qigong oder Yoga.

Taoistisches Retreat: Taiji-Qigong, Hui Chun Gong, Die Seidenraupebewegung, Stehende Meditaion (Zhang Zhuang), Taoistische Gehende Meditation, die Verschmelzung der 5 Elemente, großer himmlischer Energiekreislauf, Die Drei Tantiens Linear machen, Die Übung der Höchsten Glückselligkeit.

Kriya Yoga Retreat: Kriya Yoga (Meditation auf die 7 Chakras), Achtsamkeitsmeditation, Yoga Nidra, Hatha Yoga, Der Sonnengruß, Pranayama, Mantras und Bhajans (traditionelle spirituelle Lieder).

Programmablauf für alle Termine außer den beiden Retreats

Do Ankunftstag: „Iliohoos heißt Sie herzlich willkommen!“ Gemeinsames Abendessen

Fr 09.00 Willkommensgruß mit Einführung, 10.00 Seminarbeginn, Gemeinsames Abendessen, Vorführung über Pilion und seine Heilpflanzen

Sa Seminar, Gemeinsames Abendessen

So 1. Wanderung

Mo Seminar, Gemeinsames Abendessen

Di Seminar, Gemeinsames Abendessen

Mi 2. Wanderung

Do freier Tag

Fr Seminar, Gemeinsames Abendessen

Sa 3. Wanderung

So Seminar, Gemeinsames Abendessen

Mo Seminar, Gemeinsames Abendessen

Di 4. Wanderung

Mi Seminar, Gemeinsames Abendessen

Do Abreise

Taoistisches Retreat

Programmablauf

Do Ankunft

Fr Retreatprogramm

Sa Retreatprogramm

So Wandern

Mo Retreatprogramm

Di Retreatprogramm

Mi Retreatprogramm

Do Freier Tag

Fr Retreatprogramm

Sa Retreatprogramm

So Retreatprogramm

Mo Wandern

Di Retreatprogramm

Mi Retreatprogramm

Do Abreise

Retreatprogramm/Tagesablauf

07.00 – 07.45 Atemübungen im Still des Taiji Qigong

07.45 – 08.30 Die Seidenraupebewegung (Das Ergiessen der 7 Chakras), Stehende Meditation (Zhang Zhuang), Taoistische Gehende Meditation

08.30 – 10.30 Vegetarisches Frühstück

10.30 – 12.00 Hui Chun Gong

12.00 – 13.30 Meditation: Taoistische Entspannung (Hso Wan), Die Verschmelzung der Fünf Elemente, Der Grosse Himmlische Energiekreislauf

13.30 – 17.00 Freie Zeit zum baden und geniessen

17.00 Vegetarisches Essen (Buffet)

18.30 – 20.00 Meditation: Die Drei Tantiens Linear machen, Die Übung der Höchsten Glückselligkeit

Kriya Yoga Retreat

Programmablauf

Do Ankunft

Fr Kriya yoga introduction

Sa Kriya yoga introduction

So Wandern

Mo Kriya yoga introduction

Di Kriya yoga introduction

Mi Kriya yoga introduction

Do Freier Tag

Fr Kriya yoga retreat

Sa Kriya yoga retreat

So Kriya yoga retreat

Mo Kriya yoga retreat

Di Kriya yoga retreat

Mi Kriya yoga retreat

Do Abreise

Einführung und Retreat

Die zwei Wochen sind in zwei Teile geteilt, und zwar in Einführung und Retreat

In der ersten Woche findet eine Einführung in Kriya Yoga und die unterstützende Praxis statt.

In der zweiten Woche wird die Zeit zu der Praxis hauptsächlich gewidmet. Es wird wenig geredet.

Tagesablauf – erste Woche

07.15-08.00 Kriya Yoga

08.00-08.30 Sonnengruß – qigong rejuvenation

08.30-10.00 Frühstück

10.00-10.30 Bhajan

10.30-11.00 Kriya Talk

11.00-1300 Kriya Hatha Yoga und Nidra Yoga

13.00-17.00 Freie Zeit zum baden und geniessen

17:00 Vegetarisches Essen (Buffet)

19.00-19.45 Achtsamkeitsmeditation

19.45-20.30 Kriya Yoga

Tagesablauf-zweite Woche

07.00-7.30 Kriya Yoga

07.30-08.00 Sonnengruß – qigong rejuvenation

08.30-10.00 Frühstück

10.00-10.30 Bhajan

10.30-11.00 Kriya Talk

11.00-1300 Kriya Hatha Yoga und Nidra Yoga

13.00-16.00 Freie Zeit zum baden und geniessen

16.00-17.00 Achtsamkeitsmeditation

17:00 Vegetarisches Essen (Buffet)

19.00-20.00 Kriya Yoga

