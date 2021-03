Frau sein in Zeiten des Wandels:

Wir stehen vor herausfordernden Zeiten. Die Welt befindet sich in einer Zeit des Wandels, und wir als Frauen können sie mitgestalten. Damit sich ein neues Bewusstsein auf der Erde manifestieren kann, bedarf es allerdings mutiger Frauen. Frauen, die sich dazu berufen fühlen, mit ihren Talenten eine neue Gesellschaft zu erschaffen, die frei ist von den Schatten der Vergangenheit, die von Konkurrenz, Macht, Gier, Angst und Korruption geprägt war.

Die Zukunft soll weiblicher werden und neuen Werten wie Einfühlungsvermögen, Gemeinschaftssinn, Wertschätzung, Respekt, Toleranz und – allen vorangestellt – Liebe einen Stellenwert geben. Um dies zu realisieren, bist du als Frau aufgefordert, deine Suche im Außen aufzugeben und nach innen, in dein Herz, zu gehen, wo deine Schätze darauf warten, entdeckt zu werden. Du bist der Mensch, auf den du immer gewartet hast, und die Schöpferin deines Lebens. Die äußere Welt kann sich nur durch dich wandeln.

Wage den Sprung in deine neue Zukunft, indem du das veränderst, was in deiner Macht steht. Du kannst die Frau sein, die du immer sein wolltest, wenn du dich mit Hilfe deines Höheren Bewusstseins veränderst und den Weg deines Herzens einschlägst. Dieser innere Weg ist nicht immer einfach, weil du auch deinen Schatten begegnen wirst. Alte Verletzungen, Glaubensmuster und negative Erfahrungen werden sich dir in den Weg stellen. Lass dich nicht beirren und bleib dir selbst treu. Mit jedem überwundenen Hindernis werden dein Selbstwert und deine Widerstandskraft steigen. Du wirst immer mehr zur befreiten Frau, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen kann.

(Leseprobe)

Dieses Buch ist ein sehr kluges Buch

Es ist eine Aufforderung, der Stimme des eigenen Inneren zu folgen, um die Welt in der Zeit des Wandels zu begleiten. Das Buch wendet sich zwar besonders an die weibliche Leserschaft, doch ist es ein Aufruf an die gesamte Menschheit. Es wird Zeit, sich auf die Kraft und Weisheit des Herzens zu besinnen.

Anita Dobner nimmt ihre Leserschaft an der Hand und führt sie auf den Weg der Selbsterkenntnis, der Wandlung und Befreiung. Der Text wirkt sehr berührend und gleichzeitig auch tiefgreifend.

Dieses Buch ist ein Geschenk an die Welt. Als Leitfaden der Selbstliebe und der Liebe lädt das Buch zum Meditieren, Verinnerlichen und Erleben ein.

Ein Buch, die Wandlungen der Welt und des Lebens leichter zu leben!

Frau sein in Zeiten des Wandels:

Inspirierende Texte zur Selbstheilung

Anita Dobner

Herausgeber: Smaragd Verlag; Neuerscheinung Edition (11. Januar 2021)

Broschiert : 120 Seiten / 15,– €

ISBN-10 : 395531202X

ISBN-13 : 978-3955312022

Hier geht’s direkt zum Buch: https://smaragd-verlag.de/de-minatti-ava-avalon-die-priesterin-dir-erwacht/

Auch interessant: https://taomagazin.de/expedition-zu-den-rettern-der-erde/

Newsletter-Abonnenten können das Buch gewinnen!