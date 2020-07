Termine!!

Gejagt von den Erwartungen, messen wir uns an unseren Leistungen.

Dafür habe ich die Lösung!

Warum in die Ferne reisen, wenn die Auszeit ist so nah?!

Auszeit ohne lange Anfahrt.

Auszeit ohne fremdbestimmt zu sein.

Auszeit, die man sich leisten kann.

Auszeit zur Erholung und um Kraft für die nächste Herausforderung zu tanken.

Die Pension im nördlichen Ruhrgebiet.

Die Möglichkeit seine besten Freunde, den Hund oder auch das Pferd mitzunehmen. Den Tag ganz individuell gestalten, mit der Vielfalt des Ruhrgebietes und der Erholung des Waldes. Du kannst das Grundstück nach vorn verlassen und Du hast alle Möglichkeiten der Wollust des Geldausgebens zu frönen. Du kannst das Grundstück nach hinten verlassen und stehst in der Haard, dem größten Waldgebiet im Naturpark Hohe-Mark. Über 300 km Wanderwege, über 100 km Reitwege, ein Naturparadies, das seinesgleichen sucht. Egal, ob allein, mit Freunden oder mit den eigenen Tieren. In der Pension Kühler bist Du immer richtig!

Pension Kühler

Schulstraße 33

45770 Marl

Tel. 02365 – 82762

www.pension-kuehler.de

