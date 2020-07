Ich habe in meinen Coachings und auch darüber hinaus schon mit sehr vielen Leuten über Geld und Freude gesprochen. Oft sagen mir die Leute, wenn ich sie danach frage was sie mit dem ganzen Geld machen, wenn sie das große Los ziehen, dass sie sich ein neues Haus, ein neues Auto oder ein Boot kaufen würden. Viele sagen mir auch, dass sie dann in der Weltgeschichte rumreisen würden.

Das ist die direkte Reaktion eines ehrlichen und aufrichtigen Wunsches.

Wenn ich dann jedoch ein wenig tiefer grabe und danach frage welche Sorte von Haus/zuhause sie denn wollen und was für ein Boot es denn genau sein soll, gestehen sich sehr viele Menschen schnell ein, dass sie das Boot am Ende gar nicht haben wollen.

Einige wenige wollen ein Boot, weil sie ein aufrichtiges und ehrliches Interesse am Segeln haben. , aber die meisten Leute realisieren doch recht fix, dass es sich dabei um einen Wunsch handelt, der von außerhalb kommt.

Viele von uns sehen im Fernsehen und im Film Millionäre und finanziell wohlhabende Menschen mit Yachten und tollen Booten. Und so entsteht nach und nach der Gedanke, dass man auch eine Yacht haben sollte. Das Gleiche gilt natürlich auch für Autos, Häuser und was es sonst noch so an Preziosen gibt.

Natürlich ist das Quatsch. Man braucht kein tolles Boot, wenn man Boote und Segeln gar nicht liebt.

Nur weil wir das vielleicht schon von klein auf gesehen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir uns das kaufen sollen, wenn wir finanziell wohlhabend sind.

Das Gleiche gilt wie gesagt auch für das Traumhaus. Viele Leute stellen sich in ihren Träumen vor, dass sie eine große Villa mit sehr vielen Zimmern, riesiger Garage, mehreren Badezimmern und allem möglichen Schnickschnack haben.

Die Wirklichkeit solcher riesigen Häuser und Grundstücke ist oft nicht das, was man vielleicht vermutet. Ich habe mir von einigen Hausbesitzern solcher „Paläste“ sagen lassen, dass solche Häuser sehr viel Pflege und eine große Fürsorge benötigen. Etliche sagten mir auch, dass sie sich in den vielen Räumen manchmal verloren vorkommen und vollkommen überwältigt von dem Platzangebot sind. Manchmal hat es auch dazu geführt, dass sich Freunde distanzierten und diese den Kontakt abbrachen.

Ich sage jetzt aber nicht, dass irgendwas daran verkehrt ist solch einen Wunsch zu haben. Sehr wichtig ist es aus meiner Sicht jedoch, dass man sich jetzt im Hier und Heute sehr glücklich damit fühlt ein Traumhaus, ein tolles Auto usw. zu besitzen.

Geld folgt normalerweise der Freude, so sagt man.

Wenn Du ein dir ein Traumhaus wünschst oder irgendwas anderes materielles, was viel Geld kostet ist das vollkommen in Ordnung.

Was ich dir aber empfehle ist dein Leben nicht damit zu verschwenden einen Mangel zu fühlen und dem nachzuhängen, weil du vielleicht tief innen drin glaubst, dass reich sein bedeutet all diese Sachen haben zu müssen.

Eine Menge Zeug zu haben kann richtig viel Spaß machen und sich ein Traumhaus oder ein Wunschauto zu kaufen ist wahrlich wahre Freude. Jedoch immer nur dann, wenn es wirklich zu dir passt.

Es ist wahrlich leicht sich in Gewohnheiten auch bei Wünschen zu verstricken, welche dich schlussendlich von deinen wahren Wünschen ablenken.

Ich habe Leute kennengelernt, die sich ein teures City-Appartement gekauft haben, um dann festzustellen, dass sie sich auf dem Land viel wohler fühlen.

Die Verführung und unbewusst Übernommenes aus dem herrschenden Zeitgeist ist der beste Weg sich finanziell unfrei zu machen.

Ein sehr viel effektiverer Weg ist der herauszufinden was dir wirklich materiell Freude macht und sich dann darauf zu fokussieren. Wenn Geld weniger wichtig als die Freude wird, dann ist es umso leichter Geld zu manifestieren.

Und zum Schluss sei mir noch der Gedanke erlaubt, dass es manchmal auch eine super Idee ist sich mit anderen Leuten in einem Pool zusammen zu tun und sich das Objekt der Begierde gemeinsam zu kaufen.

Ich wünsche Dir immer die Freude aufs Materielle im Blick zu haben. Das Geld hat es dann viel leichter dich zu finden.

PS: Den Gedanken der wahren Freude auch beim Aufräumen und Loslassen von materiellen Dingen zu nutzen hat ja Marie Kondo mit ihrer Magic Cleaning-Methode optimiert. So herum funktioniert es eben auch.

Goldige Zeiten wünscht Dir

Christoph Simon

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

Hier findest Du weitere Informationen über ihn:

http://www.berlincoaching.com

http://www.finanzielle-freiheit-mit-eft.de

http://www.thetahealingberlin.eu

