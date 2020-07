Einladung zur größten Filmnacht Europas

Die Online-Plattform maona.tv startet am 7. August 2020 die zweite Runde der maona.tv-Filmnacht. Hier gibt es die ganze Nacht thematisch abgestimmte hochkarätige Filme und Dokumentationen, eingerahmt durch einen Livechat mit einer bekannten Persönlichkeit – und das völlig kostenfrei!

Denn maona.tv hat sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen bei ihrem persönlichen Wachstum zu begleiten.

Die 2. maona.tv-Filmnacht steht unter dem Motto Awake. Als erstes wird dazu die gleichnamige Dokumentation von Catharina Roland gezeigt. Darin hat sie sich aufgemacht, um die bekanntesten spirituellen Lehrer unserer Zeit zu fragen, was wir tun können, um aufzuwachen. Denn die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir in einer Art Winterschlaf. Wir funktionieren zwar, aber sind getrennt von der Quelle unseres Seins. Awake unterstützt uns mit zahlreichen Übungen dabei, die Mauern unseres selbst kreierten Gefängnisses zu durchbrechen, die Transformation von der Raupe zum Schmetterling zu vollbringen und all das Potenzial zu leben, das von Urbeginn an in uns steckt.

Mit dabei sind hier: Eric Pearl, Dieter Broers, Neale Donald Walsch, Bruce Lipton, Barbara Marx Hubbard, Kiara Windrider, Ruediger Dahlke, Ervin László,Esther Kochte, Daniel Pinchbeck und viele mehr.

Im Anschluss wird Regisseurin Catharina Roland im Live-Talk mit Udo Grube Zuschauerfragen beantworten.

Im weiteren Verlauf des Abends werden Filme gezeigt wie Der Weg, in dem verschiedene Menschen versuchen, die existentiellen Fragen zu unserem Dasein zu beantworten, und natürlich darf auch Awake2Paradise, die zweite Dokumentation von Catharina Roland, nicht fehlen, in der es darum geht, wie wir den Kurs in Richtung Paradies noch ändern können.

Das weitere Programm erfährst Du nach der Anmeldung.

Jeder Beitrag bringt Dich weiter – und führt dazu, dass Du Neues in Deinem Leben manifestieren kannst.

Die maona.tv-Filmnacht bietet keine oberflächliche Unterhaltung, sondern tiefes Wissen.

Hier kannst Du kostenfrei dabei sein:

https://willkommen.maona.tv/

Wir freuen uns auf eine Nacht voller Inspiration und auf Austausch mit Gleichgesinnten!