Die 12 Schüssler-Salze für Körper, Geist und Seele

Wilhelm Heinrich Schüßler war ein homöopathischer Arzt und der Begründer der „Biochemischen Heilweise“. Er studierte in Paris, Berlin, Gießen und Prag Medizin. Er ließ sich in Oldenburg nieder und vertrat als erster Arzt in Norddeutschland das homöopathische Heilverfahren praktisch und wissenschaftlich im Sinne Mélanie Hahnemanns.

Nachdem er 15 Jahre lang als homöopathischer Arzt praktiziert hatte, entwickelte er eine Therapie, bei der Krankheiten mit verschiedenen „potenzierten“ Salzen behandelt werden, deren Mangel nach Schüßler die entsprechende Krankheit verursachen sollten. Er nannte seine Heilmethode „Biochemie“. Denn es gründet sich auf die physiologisch-biochemischen Vorgänge, welche sich im menschlichen Organismus vollziehen.

In dem Buch „Gesund durch Schüssler-Salze“ beschreibt die Autorin, Dozentin und Heilpraktikerin Vistara H. Haiduk sehr detailliert die antlitzdiagnostischen Zeichen der 12 Mineralsalze.

Jedoch beschränkte sich nicht nur darauf. Sehr anschaulich werden hier die seelischen, geistigen und körperlichen Auswirkungen des Mineralmangels beschrieben. Ebenfalls verknüpft die Autorin die Schüsslersalze mit der Meridianlehre der chinesischen Medizin.

In einem umfangreichen Symptomkatalog gibt sie zudem Rezepte zur erfolgreichen Selbstbehandlung an.

Zur erleichterten Selbstverordnung findet der Leser / die Leserin im Anhang zu jedem Salz einen Fragebogen. Dieser führt den / die HilfesuchendeN selbst zum benötigtem Therapeutikum in der richtigen Menge.

Auszüge aus dem Inhaltsverzeichnis:

Wer war Dr. Schüssler?

Der Begriff “Biochemie” und Dr. Schüsslers Lebenssalze

Übersicht der zwölf Schüssler-Nährsalze

So wirken die Salze

Grenzen der biochemischen Heilmethode

Handelsformen

Unterschiedliche Aufnahmeweisen

Der Bedarf an Dr. Schüsslers Lebenssalzen steigt

Krankheitsstufen und ihre ganzheitliche Behandlung

Diagnosemöglichkeiten und ergänzende Maßnahmen bei Mineralmangel

Wirkung eines Mineralmangels auf seelisch-geistiger Ebene

Psychische Merkmale

Affirmationen

Meridianzuordnung

Antlitzdiagnose

Zungendiagnose

Mangelbegünstigende Faktoren

Homöopathische Vergleichsmittel

Detaillierte Beschreibung der einzelnen Schüssler-Salze

Biochemische Salben nach Dr. Schüssler

Wirkung der Salben auf und durch die Haut

Einnahmearten, Dosierung und ergänzende Hinweise

Fälle aus der Praxis

Natürliches Vorkommen biochemischer Salze

Vorkommen in Nahrungsmitteln und Heilpflanzen

Gesund durch Schüssler-Salze

Die 12 Lebenssalze für Körper, Geist und Seele

Vistara H. Haiduk

Knaur MensSana

ISBN 3-426-87227-7

8,99 €

