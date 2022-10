Vor vielen Tausend Jahren hat sich die Katze auf leisen Pfoten in unsere Herzen geschlichen. Zuerst war sie Mäusefänger, später wurde sie selbstbewusstes und liebenswertes Familienmitglied. Ebenso lange sorgen wir uns schon um die Gesundheit unserer Katzen.

Was unsere Vorfahren bereits wussten, wird heutzutage in zahlreichen wissenschaftlichen Studien neu bewiesen: Pflanzen und Kräuter aus der heimischen Umgebung sind natürliche, äußerst wirksame Heilmittel und dabei oft besser verträglich als herkömmliche Medikamente. Im Gegensatz zu diesen sind Heilpflanzen keinen Lieferengpässen oder Produktionsstopps unterworfen, sondern stets zuverlässig verfügbar: Sie können sie in freier Natur sammeln, bei Bedarf im Garten bzw. auf dem Balkon selbst anbauen oder einfach in geeigneter Form im Handel erwerben.

In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie Ihrer Katze bei Beschwerden erfolgreich und sicher mit bewährten Heilpflanzen helfen können:

Häufige Symptome und Krankheiten von A bis Z und ihre Behandlung mit Heilpflanzen

20 bebilderte Pflanzenporträts: Inhaltsstoffe, Wirkung, Anwendung und Dosierung bei der Katze

EXTRA: Katzenpsyche – das Verhalten unserer Lieblinge verstehen

Mit heimischen Heilpflanzen treffen Sie eine sinnvolle und verantwortungsbewusste Entscheidung – sowohl für die Gesundheit Ihres Tieres als auch für unsere Umwelt.

Sanfte und sichere Naturmedizin für unsere geliebten Vierbeiner Katzen wirken oft sehr robust und eigenständig, und doch reagieren sie sehr sensibel auf Umgebungsveränderungen und Stress. Nicht selten entwickeln sich daraus Verhaltensstörungen oder sogar Krankheiten. Gerade bei so empfindsamen Tieren ist es durchaus sinnvoll, nicht gleich zur chemischen Keule zu greifen (ganz abgesehen davon ist ja für manche Katzen allein der Besuch beim Tierarzt der pure Horror!), sondern auf sanfte Hilfe durch Heilpflanzen aus dem eigenen Garten und der heimischen Umgebung zu bauen.

Zuverlässiger Rat durch erfahrene Tierärztin Nach ihrer Promotion in Veterinärmedizin hat sich Dr. med. vet. Dorina Lux auf Kleintiermedizin spezialisiert. Sie vereint ihre schulmedizinischen Kenntnisse und ihre langjährige Berufserfahrung als Tierärztin mit einer ganzheitlichen Sicht auf ihre vierbeinigen Patienten und legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Naturheilkunde. Auch privat hängt ihr Herz an Tieren − zur Familie gehören auch vier Katzen, zwei Hunde und ein Pferd. Grüne Hausapotheke für Katzen. Kompakt-Ratgeber: Heimische Heilpflanzen sicher anwenden

von Dr. med. vet. Dorina Lux Herausgeber: Mankau Verlag; 1. Edition (7. Juni 2022)

Taschenbuch: 158 Seiten / 12,– €

ISBN-10: 3863746554

ISBN-13: 978-3863746551 Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/gruene-hausapotheke-katzen