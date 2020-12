Kleines Katzen-Survival-Kit

Erste Hilfe für Katzen bei Alltagsdramen, Krankheiten, Unfällen, Verhaltensstörungen

Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen. 2019 zählte man 14,7 Millionen Stubentiger, die bei ihren Zweibeinern leben. Im Volksmund heißt es „Einen Hund kann man kaufen, doch die Katze sucht sich ihre Menschen aus”. So erging es auch der Autorin Barbara Zierdt. Besonders frisch gebacke­ne Katzenhalter sind un­sicher, wie sie auf das Verhalten ihrer Katze reagieren sollen. Leider lan­den Katzen immer wieder im Tierheim, weil Mensch und Schnurrer nicht mit­einander auskommen. Daher werden in diesem Buch viele hilfreiche Tipps gegeben, unter welchen Voraussetzungen es gut geht. Eine Samtpfote wird in der Regel bei guter Pflege 17 Jahre alt und ist ein Familienmitglied. Wenn Sie vorhaben, sich eine Katze anzuschaffen, lassen Sie sich erwählen. Diese Tiere haben eine ausgezeichnete Menschen­kenntnis. Sogar Katzenwelpen wissen intuitiv, welcher Mensch charakterlich gut zu ihnen passt. Beobachten Sie den Wurf und wie die Kätzchen auf Sie reagieren.

Katzenratgeber gibt es viele, allerdings haben die meisten einen Schwerpunkt.

In diesem Buch sind die Schwerpunkte Homöopathie für Katzen, Notfallapotheke, Ver­haltensweisen, Bachblüten miteinander kombiniert. Dies zeichnet es tatsächlich aus. Es bietet umfassende, ganzheitliche Unterstützung der Kätzchen. Ein kluger Ratgeber sowohl für den Anfänger, als auch für den Katzenliebhaber mit Erfahrung. Der Fokus liegt in der sanf­ten Behandlung der Schnurrer. Gerade die Heilverfahren mit Bach­blüten, Homöopathie und Tierkommunikation bieten viele einfache prakti­sche Möglichkeiten einer Problemlösung. Psychologie, Heilmethoden, Tipps und Tricks für alltägliche Fragen: Das Kleine Katzen-Survival-Kit bietet von allem das Beste. Es ist kompakt und kompetent in einem Buch zusammengefasst.

Die Grundlagen:

Katzen-Charaktere

Rassekatzen

verwaiste Tiere

Welpen aus dem Tierheim.

Die Grundbedürfnisse:

Futter

Spielzeug

Mensch und Natur

Wie Katzen die Welt erleben: Regeln für ein harmonisches Zusammenleben.

Problemlösungen:

Erste Hilfe bei Alltagsdramen

Verhaltensstörungen

Krankheiten und Unfällen

Homöopathie und Notfallapotheke

Bachblüten, Schüssler-Salze, alternative Heilmethoden

Behandeln mit Aloe Vera, Edelstein- und Farbtherapie

Geistiges Heilen und Reiki

Osteopathie

Kleine Katzenpsychologie

Tierkommunikation

und vieles mehr.

Alle Tiere haben ein schönes Leben verdient und es liegt an uns, es ihnen zu ermöglichen. Die Liebe, die sie uns zum Dank schenken ist unbezahlbar und grenzenlos.

Die Autorin Barbara Zierdt über sich:

Mein Interesse lag schon immer im Bereich der Natur. Ein Gar­tenbaustudium brachte mich der Pflanzenwelt näher. In meiner Heilpraktiker-Ausbildung lernte ich viel über ganzheitliche An­wendung von Heilverfahren. Insbesondere faszinierte mich der Arbeitskreis für Tierhomöopathie.

Ich war schon immer ein Katzenliebhaber. Ich habe mich viel mit ihren Vorlieben und Verhaltensweisen beschäftigt. Nach mei­ner Prüfung zur Heilpraktikerin, habe ich mehr Katzen mit Bachblüten und Homöopathie behandelt, als Menschen.

Nachdem ich die Tierkommunikation bei Amelia Kinkade erler­nen durfte, integrierte ich diese Methode auch bei meinen Be­handlungen. Heute arbeite ich mit Bachblüten und Homöopathie. Dies tue ich immer unter Berücksichtigung der Tierkommunikation in einer Hausbesuchspraxis. Immer noch sind meine Patienten vorwie­gend Katzen. Ich lebe in Berlin mit meinen beiden Stubentigern Antonia und Isis.

www.tierkommunikation-in-berlin.de

