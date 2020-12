Viele von uns werden den die Rauhnächte und den Jahreswechsel diesmal ganz anders begehen, als wir es gewohnt sind.

Es stehen uns wahrscheinlich Festtage mit wenig Gold und Glanz bevor.

Und auch Rauhnächte, in denen wir uns nicht in geselliger Runde treffen und miteinander schöne Rituale feiern können.

Die Herausforderungen, die das Leben in diesem Jahr 2020 an uns stellten, sind groß. Und vielen fällt es schwer, den Fokus auf das zu richten, was gelingt, auf die erfreulichen und schönen Dinge im Leben.

Wir können nicht so tun als wäre alles so wie immer. Doch wir können immer wieder aussteigen aus dem Trubel und dem negativen Gedankenkarussell, das uns ständig beschäftigt. Und uns anderen Dingen zuwenden, die unser Leben bereichern, uns auf andere Gedanken bringen, unserer Seele einfach gut tun.

Aus diesem Grund ist die diesjährige artedea-Rauhnächte-Ausgabe auch “anders”:

Weniger ein Workshop, sondern eher ein Lese-eBook mit 14 Modulen und 14 Ritualen. Es wird dich in andere Sphären entführen, in denen du deine Alltagsgedanken für eine Weile hinter dir lassen kannst: In die Magie der Zahlen.

Hier tun sich ganze Welten auf, voll der Magie, der spannenden Geschichten rund um den Erdkreis und aus vielen Zeitepochen. Zahlen kommen in vielen Mythen und Märchen vor, verbunden natürlich auch mit Göttinnen, die die Zahlen lebendig machen.

Die Reise geht von der Zahl Null in der Wintersonnenwende bis zur 13 in der letzten Rauhnacht.

Du wirst in diesen Rauhnächten vielleicht alleine sein. Umso wichtiger ist es, ein gutes Thema zu haben, mit dem du deinen Geist beschäftigen kannst. Und Rituale mit dir selbst feierst, die dich erfüllen und die dich gut in das Neue Jahr hinein begleiten.

Andererseits gibt dieses artedea-Rauhnächte-Angebot auch gute Impulse für deinen Familienkreis, jenseits von Home-Office und Home-Schooling: Wenn du willst, kannst die Rituale auch ausweiten, um schöne rituelle Stunden mit deinen Liebsten zu genießen. Es wird dich sicher auch freuen, die Geschichten der Zahlen weiter zu erzählen und deine Familie und FreundInnen zum Staunen zu bringen.

Du kannst förmlich in Geschichten baden und Wissen genießen. Dabei ausruhen, entspannen und deinen “Geist kitzeln”. Lass dich überraschen.

Alles Liebe

Andrea Dechant

artedea

