Ein Malworkshop für all diejenigen, die Kreativität zu einem Teil Ihres Lebens machen wollen und danach suchen, was authentisch in Ihnen ist.

Point Zero Painting stellt eine revolutionäre Möglichkeit zur Verfügung, Ihr schöpferisches Potential zu befreien und Ihre kreative Leidenschaft zu wecken.

Diese einzigartige Methode der Selbstbefragung und –erforschung führt Sie in den ungezähmten Raum in Ihrem Inneren, in dem es weder Regeln noch Urteile gibt. Wo Intuition durch Präsenz spürbar wird.

Das Point Zero Painting bricht mit alten, überholten Regeln, Gewohnheiten und Sichtweisen und bietet einen praktischen Zugang zu den Geheimnissen des Lebens und des Geistes. Sie hilft Ihnen, Ihre Kreativität neu zu beleben und sie so in Ihrem Leben bewußt werden zu lassen.

In diesem Workshop können Sie:

– Ihre schöpferische Kraft wiederfinden

– die Begrenzungen Ihrer Kreativität auflösen

– Freude am spontanen Ausdruck erleben

– kreative Blockaden durchbrechen

– Ihren eigenen Malstil entdecken

– überholte Muster aufgeben

– die lebendige Verbindung zu Ihrem Bild erleben

– die heilende und transformative Kraft der Kreativität erfahren

– die Quelle Ihres Seins spüren

Der kreative Prozess führt sie auf eine spielerische Reise: Lassen Sie sich von ihm verwandeln und entdecken Sie sich selbst.

Keine Vorerfahrung nötig! Auch bereits Kunstschaffende sind herzlich willkommen.



Coaching mit Kunst? – geht das? – ja!

Vereinbaren Sie einen individuellen Termin mit mir!

Weitere Informationen unter www.malfreude.de

oder telefonisch: 0221 – 20471452 – mobil 0179 – 86 46 070

Kathrin Franckenberg begleitet seit mehreren Jahren Menschen auf ihrem kreativen Weg. Sie ist Assistentin und Meisterschülerin von Michele Cassou (Autorin des Buches „Point Zero – Entfesselte Kreativität“) und natürlich selbst begeisterte Malerin.

Nächste Termine:

Online Workshops und Kurse!!!

„Sternstunden“ Intuitives Malen („Point Zero Painting“) dienstags, 18:30 – 21 Uhr: Start 25.August! – 15. Dezember 2020, 120€ / Die Termine sind auch in 4-Päckchen buchbar, 48€

Live!

„Kunst und Kuchen“ – Intuitives Malen aus Point Zero, Malnachmittag live im Malfreude Atelier Köln, Luxemburgerstr. 199, 15–19 Uhr, 65€ inkl. Material und Kaffee, Tee, Kuchen.

Anmeldung unter: https://malfreude.de/Termine_im_%C3%9Cberblick.html

“Point Zero Painting“ – Karneval in Stille „Die Kraft der kreativen Freiheit“ – Malretreat an Karneval im Kloster Steinfeld, Eifel. 12. – 15. Februar 2021 (Beginn Fr. 19 Uhr), 335€ zzgl. Vollpension. Weitere Informationen bitte anfordern unter info@malfreude.de

Anmeldeschluß 26.11.2020.

Ich freue mich auf Dich! Du kannst Dir auch das Malen schenken lassen – oder verschenken!

Name: Kathrin Franckenberg

Firma: Malfreude Atelier

Strasse: Luxemburger Str. 199

Ort: 50939 Köln

Telefon: 0221/20471452

Website: https://www.malfreude.de