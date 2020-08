Ein Kinderhoroskop besteht aus vielen Teilen. Wir können das Horoskop mit einem Theater vergleichen. So sind WIR, die Menschen, das Publikum. Auf der Bühne spielen die PLANETEN. Im Hintergrund das Bühnenbild sind die ELEMENTE und das Theaterstück heißt Martin, Sylvia, Michael oder Andrea.

Das ideale Instrument

Um offensichtliche und verborgene Bedürfnisse, Eigenarten und Anlagen des Kindes besser zu verstehen, entspricht das Kinderhoroskop in dieser Hinsicht einem idealen Instrument. Hier sind nicht nur die besonderen Bedürfnisse des Kindes erkennbar. Hier sind auch seine Schwächen und Stärken zu sehen. Und auch mögliche Hindernisse und Hemmungen, die zur Entfaltung beitragen oder diese blockieren, sind verzeichnet.

Grotesk ist die Meinung: Das Kind muss verzärtelt, ihm muss jeder Wunsch von den Augen abgelesen, jeder Wunsch erfüllt und jeder Laune nachgegeben werden. Nein, Grenzen setzen und Strenge walten lassen (da wo sie angebracht sind), ist ebenso notwendig wie Zuverlässigkeit und Verantwortung der Eltern.

Das Kind ist durch seine Unerfahrenheit innerhalb seiner Umwelt gefährdet. Deshalb muss es behütet und geschützt werden. Hier sind gesetzte Grenzen und die Erfüllung alltäglicher kleiner Pflichten gute Lehrmeister. Sie ergänzen damit die Sorgfaltspflicht der Eltern.

Meine Erfahrungen als Vater und Großvater

Ich selbst bin Vater zweier wunderbarer Töchter und Großvater von zwei bezaubernden Enkel. Sowohl meine Töchter als auch die Enkelkinder habe ich immer auch astrologisch begleitet. So konnte ich Tendenzen in den Entwicklungen schon voraussehen. Dadurch konnte ich manche Krise abfedern. Ich habe vor einiger Zeit damit begonnen, Kinderhoroskope zu erstellen. Denn ich möchte auch anderen Eltern und Großeltern diese Möglichkeit anzubieten. Meiner Erfahrung nach ist es für alle Beteiligten eine große Erleichterung, wenn die Eltern in einem Horoskop die Eigenarten ihrer Kinder sehen und besser darauf eingehen können.

So wird aus dem „Blindflug Erziehung“ eine Reise, die zumindest eine gewisse Richtung andeutet.

In diesem Sinne wünsche ich den Eltern viel Erfolg bei der Erziehung ihres Kindes und viel Spaß und Inspiration beim Lesen.

Euer Jürgen Georg Krause

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe und I-Ging Berater.

Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

www.wigenetzwerk.de

