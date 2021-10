Liber Bellorum – Blut und Feuer

Liber Bellorum, ein schöner spannender Auftakt, der manchmal innehalten und nachdenken lässt. Er ist aber auch witzig und unterhaltsam sowie magisch und verzaubernd.

Die zwei Brüder

Zwei Brüder ziehen heimatlos umher: Der verwegene Kyle ist getrieben von seiner dunklen Vergangenheit. Während der zurückhaltende Raven an der Impulsivität seines Bruders so manches Mal verzweifelt. Warum müssen sie stets fliehen, warum ständig lügen?

Als sie ein Tabu brechen und die Grenze zum Verbotenen Land überschreiten, treten die in ihnen schlummernden magischen Kräfte zutage. Auf der hoch angesehenen Akademie von Lunaris sollen Kyle und Raven lernen, ihre Magie zu kontrollieren und zu nutzen. Doch bald schon beginnt die schöne Fassade zu bröckeln. Düstere Prophezeiungen nehmen Gestalt an …

Fesselnder Start

Die Autorin hat einen wirklich fesselnden Start in die Trilogie geschrieben. Ich hatte nicht mit so einem explosiven Protagonisten wie Kyle gerechnet. Dementsprechend gefesselt war ich von diesen sehr ungleichen Brüdern. Sie können nicht miteinander. Aber sie wollen auch nicht über längere Zeit getrennt werden. Der Weltenbau und auch die Wesenszüge der unterschiedlichen Charaktere sind eindrucksvoll gelungen.

Die Welt der Magie

Die Welt der Magie war wunderbar herausgearbeitet. Es war unglaublich interessant, die verschiedenen Elemente kennenzulernen. Die Autorin setzt sich am Ende des Buch noch einmal genauer damit auseinander. Natürlich ist alles erst im Aufbau. Ich hoffe, dass in den kommenden Fortsetzungen einiges Ungeklärtes noch weiter vertieft wird.

Das dunkle Cover hat mir sofort gefallen und mich in seinen Bann gezogen. Die Details sind unglaublich schön herausgearbeitet. In der Buchhandlung hätte ich nicht daran vorbeigehen können.

Über die Autorin:

Warda Moram, geboren 1991, ist Literaturwissenschaftlerin, Künstlerin und Geschichtenerzählerin. Sie lebt westlich der Stadt München. Die Liebe zum Erzählen begleitet sie schon ihr Leben lang. Erste Schreibversuche in der Fantasy machte sie bereits in der Grundschule. Aus dem Hobby wurde schnell eine Leidenschaft. Ihre Abschlussarbeiten für den Master in englischer Literaturwissenschaft widmete sie ebenfalls der fantastischen Literatur. Im Alltag arbeitet sie als Übersetzerin und Editorin.

Liber Bellorum – Blut und Feuer

Warda Moram

Herausgeber: Mankau Verlag; 1. Edition (20. Oktober 2021)

Taschenbuch: 340 Seiten / 17,95 €

ISBN-10: 3863746236

ISBN-13: 978-3863746230

Hier geht es direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/liber-bellorum-band-i-blut-und-feuer