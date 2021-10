Emotionale Freiheit ist eine reiche Dimension unseres menschlichen Lebens.

Wenn wir unsere Gefühle jedoch nicht beachten, reagieren wir häufig automatisch. Denn gewohnheitsmäßig klammern wir uns an die angenehmen Gefühle und die unangenehmen versuchen zu vermeiden.

Dies kann jedoch unsere Fähigkeit einschränken, Balance und Klarheit in unserem täglichen Leben zu finden beziehungsweise, zu kultivieren.

Die meisten von uns haben jedoch früh gelernt, viele unserer Gefühle zu entkräften.

Man hat uns beigebracht, dass unangenehme Gefühle ein Zeichen von Schwäche sind, aber nur weil wir das denken, verschwinden sie nicht.

Wir verurteilen unsere Gefühle oder leugnen sie, als wären sie nicht da, wodurch wir uns verlassen oder allein fühlen.

Wir urteilen über unsere Gefühle oder die von anderen und schaffen dadurch emotionale Distanz, obwohl wir eigentlich nur emotionale Nähe wollen.

Oder schlimmer noch, wir unterdrücken oder bagatellisieren unsere Gefühle und schaffen dadurch “Unwohlsein” oder körperliche Zustände.

Unsere unbewussten Gewohnheiten, unsere Gefühle zu neutralisieren, können mitunter eines der größten Hindernisse für die Transformation sein, die wir uns so sehnlichst wünschen.

Was wäre, wenn dein Unbehagen mit deiner Gefühlswelt etwas so Kraftvolles und Authentisches zum Vorschein bringen könnte, dass es zu deinem größten Werkzeug wird?

Stell dir vor, du könntest dadurch:

emotionalen Mut und emotionale Freiheit gewinnen

Grenzen überwinden und so dein Leben wirklich mitgestalten

emotionale Intimität zu dir selbst und damit auch zu anderen schaffen beziehungeweise vertiefen

ein Gefühl von authentischer Verbundenheit und Ganzheit erlangen

Was wäre, wenn die Umstellung deiner emotionalen Reaktionen jede Beziehung in deinem Leben in eine reifere und fruchtbare Beziehung verwandeln könnte?

