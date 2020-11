LichtKraft für LichtMenschen

Die LichtKraft ist eine auf Erden gerade erst erwachte Energie. Sie wird in dieser Zeit des Übergangs in das Neue Zeitalter für uns Menschen aktiv erfahr- und nutzbar. Sie ist pure schöpferische Intelligenz. Und wartet darauf, von uns eingeladen zu werden. Sie steht uns als zusätzliche Tatkraft, Klarheit, Gesundheit und Einheit mit Allem-was-ist zur Verfügung. Das tut sie auf einfache, genussvolle Weise.

Basierend auf intensiven Channelings und spirituellen Kunstwerken erklärt Sonja Ariel von Staden, wie wir die neue LichtKraft in unser Alltagsleben einfließen lassen können.

Diese Energie ist magisch, leuchtend und nährend.

Sie zu nutzen verstärkt unsere lichtvollen Seiten und hilft uns, unsere Schatten zu transformieren. Sie reinigt und nährt die Zellen, damit sie in der Zeit des Wandels gesund und entwicklungsbereit sind.

Endlich öffnen sich die Herzen und auch der Geist für die neuen Wunder. Diese werden nun geschehen. Ein spiritueller und ganzheitlicher Ratgeber mit Erläuterungen zur Evolution des Bewusstseins und vielen Übungen und Erklärungen für eine neue Form der Gesundheit auf allen Ebenen.

Über die Autorin:

Sonja Ariel von Staden ist mit größter Freude und Hingabe ganzheitliche Künstlerin, Autorin, Seminarleiterin und Beraterin. Ihr Leben entfaltet sich durch Kunst, Kreativität, Bewusstsein und Philosophie. Seit frühester Kindheit malt und schreibt sie. Sie hat immer schon die Farben der Welt sichtbar gemacht und Menschen auf ihrem Lebensweg unterstützt.

Menschen und ihre Beweggründe interessieren sie genauso wie die Zusammenhänge und der Aufbau des Lebens auf dieser schönen Erde, die ihr sehr am Herzen liegt. Bewusstes Sein kennt keine Grenzen. Sonja Ariel freut sich jeden Tag über neue Inspiration, die sie auf vielerlei Weise umsetzen wird, um Menschen, unseren Mitgeschöpfen und der Erde zu dienen.

Sie ist Expertin und Coach für spirituelle Kunst, sinnvolle Lebensoptimierung, Kreativität und Inspiration, Gesundheit und Ernährung, Lebensfreude und inneren Frieden.

Alle wichtigen Informationen über die Künstlerin finden sich hier: www.sonja-ariel.com

Seit 2012 lebt Sonja Ariel von Staden in Spanien, seit 2017 auf Mallorca. Dort gibt sie persönliche Intensiv-Beratungen und verschiedene Seminare mit den Schwerpunkten Malerei, gesunde und rohköstliche Ernährung und Bewusstsein. Alle Events sind hier zu finden: www.sonja-ariel.com/events Ihre sehr intensiven und vielfältigen Erfahrungen gibt die Künstlerin auch in Form von Büchern, Meditations-CDs und Kartensets weiter. Diese finden sich hier: www.sonja-ariel.com/inspiration. Als Designerin entwirft sie auch spirituelle Energie-Produkte, die man in ihrem Online-Shop erwerben kann unter www.sonjas-spirit-shop.com

LichtKraft für LichtMenschen

Sonja Ariel von Staden

Broschiert / 144 Seiten / A5 / 16,00 EUR

ISBN-10 : 3955311945

ISBN-13 : 978-3955311940

Herausgeber : Smaragd Verlag; 2. Edition (8. Juni 2020)

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/staden-sonja-ariel-lichtkraft-lichtmenschen

