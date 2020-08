… oder bist Du jemand, der Menschen darin unterstützt, mehr Wohlstand in Dein?

Dann möchte ich Dir gern noch den einen oder anderen Tipp geben und Dich darin unterstützen, wie Du die Wohlstandskarten für ein reiches Leben noch effektiver nutzen kannst.

Wie Du die „Wohlstandskarten für ein reiches Leben“ nutzen kannst

Sie sind in zwei Gruppen aufgeteilt: Es gibt zum einen die Herausforderungskarten, die alte Glaubenssätze enthalten, die wir in der Kindheit aufgenommen haben und die unbewusst unser Handeln bestimmen. Und es gibt die Lösungskarten, die uns dabei unterstützen, die alten Glaubenssätze zu „überschreiben“

Um etwas zu ändern, ist es wichtig, erst einmal eine genaue Analyse zu machen, worin das Problem besteht. Dazu ist es hilfreich, zu schauen, welcher alte Glaubenssatz gerade aktiv ist. Es können auch mehrere sein, die zu unterschiedlichen Zeiten angegangen werden können. Sobald Du die Karte mit dem alten Glaubenssatz gezogen hast, kann es geschehen, dass Dir direkt eine Situation einfällt, in der Du diesen Glaubenssatz gehört hast, vielleicht fällt Dir auch die Person ein, die ihn gesagt hat und vielleicht erinnerst Du Dich sogar an den Tonfall, in dem er ausgesprochen wurde.

Aber zu wissen, was die Ursache ist und sie zu heilen, sind zwei Paar Schuhe. Wie kannst Du jetzt weiter vorgehen für mehr Wohlstand? Du kannst mit diesem alten Glaubenssatz jetzt z.B. mit MET / EFT arbeiten oder ihn als Eingabe für eine Reiki-Mentalbehandlung nutzen.

Oder … Du ziehst jetzt eine Lösungskarte. Das ist ein positiver Glaubenssatz, der Dir hilft, den ersten unwirksam werden zu lassen. Auch diesen kannst Du mit EFT / MET „beklopfen“ oder ihn als Eingabe für die Mentalbehandlung nutzen.

Und Du kannst ihn als Affirmation nutzen und Dich damit umgeben, indem Du ihn an verschiedenen Stellen in Deiner Wohnung aufhängst oder – wenn Du die App benutzt, immer mal wieder auf’s Display schaust.

Ich wünsche Dir und/oder Deinen Klienten viel Erfolg mit den „Wohlstandskarten für ein reiches Leben“ und gern unterstütze ich Dich, wenn Du Fragen hast.

Die „Wohlstandskarten für ein reiches Leben“ kannst Du bestellen:

Verlag: Silberschnur

ISBN: 978-3-89845-079-9

Preisinfo: 10,20 Eur[D] UVP / 10,30 Eur[A] UVP / 19,00 CHF UVP

Wohlstandskarten für ein reiches Leben