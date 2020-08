Die „kleine Heilung“ – auf der Ebene der Realität

Der erste Schritt ist, das Falsche zu lassen – vom „Lebenskonto“ abzubuchen.

Damit ist gemeint, das Ärgern zu verlernen, das Rauchen lassen, kaum Alkohol und keine anderen Drogen zu sich zu nehmen. Falsch ist auch mangelnde Bewegung, Schlafmangel, ungenügendes Kauen, negatives Denken, einer ungeliebten Tätigkeit nachgehen oder in einer belastenden Beziehung bleiben. Auch die Aufmerksamkeit auf Probleme und Mangel zu richten und Unbewusstheit gehören zu den Fehlern.

Der zweite Schritt: Das Richtige tun und dadurch ganz bewusst das „Lebens-Konto“ auffüllen.

Das richtige ist, die „Botschaft des Körpers“ zu verstehen und zu befolgen. Es bedeutet, wirkliche „Lebensmittel“, also natürlich, frische Nahrung mäßig essen und gründlich kaufen. Ausreichend trinken und für ausreichende Bewegung sorgen. Ein Trampolin ist dafür ideal. Wichtig ist auch, seine Vergangenheit loszulassen und den Körper regelmäßig zu entsäuern und zu remineralisieren. Wichtig ist auch, genügend Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, z.B. täglich Vitamin C. Es hilft auch, das „Fitness-Studio Treppenhaus“ so oft wie möglich zu nutzen.

Weitere richtige Schritte sind: wirklich sympathisch zu sein und ständig sein „Sosein“ zu optimieren. Ebenfalls ein guter Freund und idealer Partner zu sein, wirklich wohlhabend zu werden und seiner wahren Berufung zu folgen. Ebenfalls wichtig ist es, sich im idealen Alter zu fühlen, nur noch „gesegnetes“ zu essen und zu trinken, seine Aufmerksamkeit auf Chancen und Lösungen gerichtet zu halten und alles als „Chance zum Besseren zu nutzen. Gehen Sie bewusst den „Weg der Freude“, „arbeiten“ Sie nie wieder, und nehmen Sie „bezahlten Urlaub für immer“. Und, nicht zu vergessen: Mich gesund lieben, mich selbst, die anderen und das Leben.

Die große, wahre Heilung – erkennen der Wirklichkeit

Das bedeutet „zu Bewusstsein kommen“ und als „Beobachter“ zu leben. Damit beenden Sie sofort die Identifikation mit der „Illusion des ich“. Seien Sie möglichst ständig „online“ und lassen Sie sich von der „universellen Weisheit“ führen. Leben Sie bewusst als „Unsterblicher“ in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper. Atmen Sie bewusst Licht und werden Sie so mit jedem Atemzug immer „lichtvoller“. Leben Sie in der Zeitlosigkeit des „ewigen Jetzt“. Leben Sie bewusst und handeln Sie aus dem „Master-Mind“. Seien Sie Eins mit dem Einen. Sagen Sie sich: „Ich bin nicht der Handelnde – Gott wirkt durch mich als ich.“ Mit einem Wort: Leben Sie in der Wirklichkeit.

Krankheit als Lehrer wird dann nicht mehr gebraucht.

Denn dann sind Sie endlich als „erwachtes Bewusstsein“ bei sich selbst angekommen. Bewusstsein kann weder krank werden, noch wird es „mit der Zeit“ älter. Es kann auch nicht sterben, denn es ist ewig.

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

Einige der benutzen Begrifflichkeiten werden hier erklärt: https://taomagazin.de/category/kolumnen/kurt-tepperwein/